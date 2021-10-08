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Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memuruna ağırlaştırılmış müebbet istemi

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memuruna ağırlaştırılmış müebbet istemi

Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden sanık polis memuru Nasuh Çulcu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden sanık polis memuru Nasuh Çulcu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Temmuz'da polisevinde, kadın komiser yardımcısı E.Ş'yi rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında başlatılan idari işlem nedeniyle tartıştığı Cevher'e silahlı saldırı düzenleyerek şehit eden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli sanık polis memuru Çulcu hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Çulcu'nun "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

İddianamede, şehit olan Cevher'in otopsisinde ateşli silahla yaralanma nedeniyle kafa kemiklerinde kırık, beyin kanaması, iç organ tahribatına bağlı gelişen iç ve dış kanamadan dolayı hayatını kaybettiğinin belirlendiğine yer verildi.

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün uzmanlık raporunda, olay yerindeki kovanlardan 5'inin sanığın tabancasından atıldığının tespit edildiği aktarılan iddianamede, Çulcu'nun, polisevinin ön tarafında etkisiz hale getirilerek yakalandığı bildirildi.

Komiser yardımcısı hakkında rapor tutmuş

İddianamede ifadesi yer alan kadın komiser yardımcısı E.Ş, sanığın hareketleriyle kendisini rahatsız eden davranışlarda bulunduğu, takip ettiği, görüşmek istediğini söylediğini belirterek, bunu kabul etmeyerek durumu Çevik Kuvvet Müdürüne ilettiğini anlattı.

Sanığın devam eden tavırlarıyla ilgili rapor tutarak hukuk işlerine ilettiğini dile getiren E.Ş, buna rağmen Çulcu'nun her gün çalıştığı yere gelerek kendisini rahatsız etmeyi sürdürdüğünü aktardı.

Çevik Kuvvet Şube Müdür Vekili İ.B de iddianamede yer alan ifadesinde, sanığı komiser yardımcısı E.Ş'yi rahatsız etmemesi konusunda uyardığını, bu durumdan zarar göreceğini söylediğini, ancak olayın bu noktaya geleceğini tahmin etmediğini belirtti.

"Kendimi kaybettim"

Olayın ardından tutuklanan sanık Çulcu, başsavcılığa verdiği ifadesinde, komiser yardımcısı E.Ş'ye görüşme talebini ilettiğini ancak kabul etmediğini dile getirerek, E.Ş'i rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında işlem yapılması kararı veren Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ile tartıştığını belirtti.

Sanık Çulcu, şunları anlattı:

"Silahımı doldurdum. Polisevine giderken kimse karşıma çıkmadı. Yemekhaneye gittiğimde Hasan müdür dışında kimse yoktu. Silahla yanına giderek kendimi de onu da vuracağım dedim. Silahı gördükten sonra kaçmaya çalıştı. Hatırlamadığım sayıda kendisine ateş ettim. Hedef almadan ateş etmeye başladım. Aramızda 2-3 metre mesafe vardı. Kendimi kaybetmişim. Öldürme amacıyla ateş etmedim. Ne yaptığımı bilmiyordum."

"İfadeleri suçtan kurtulmaya yönelik"

Olayla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı iddianamede, şu değerlendirme yapıldı:

"Sanığın mesleğinin polis olması, atış sayısı, maktulün başına ve sırtına mermilerin isabet etmesi, maktul ile şüpheli arasındaki mesafenin kısa oluşu değerlendirildiğinde şüphelinin maktul ile aralarındaki 2-3 metrelik mesafede öldürme kastı ile hareket etmese maktulün başından ve sırtından vuramayacağı, bu sebeple şüphelinin öldürme amacı ile hareket etmediği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır."

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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