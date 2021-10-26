Emine Erdoğan, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" Tanıtım Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kütüphanelerin eğitimin ve okulların "kalbi" olduğuna dikkati çekerek, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'nin tüm okullarda bu kalbin güçlü bir şekilde atmasına vesile olacağını belirtti.

Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi"nin Şehit Öğretmen Mehmet Ali Durak Ortaokulu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.

Konuşmasına, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi"nin "herkes için güzel bir müjde" olduğunu belirterek başlayan Emine Erdoğan, projeyi hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığına, destekleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehit öğretmen Mehmet Ali Durak'a ve tüm şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır dileyen Emine Erdoğan, vatana ve vatanın evlatlarına hizmet etme şuuruyla, öğretmenlik mesleğini ifa eden tüm eğitim neferlerine de şükranlarını sundu.

Afrika'da Malavi Cumhuriyeti'nde 2001'de yaşanan büyük kıtlıkta ortaokul öğrencisi William'ın gerçek hikayesinden örnek veren Emine Erdoğan, yoksulluk yüzünden çok sevdiği okulundan ayrılmak zorunda kalan William'ın kütüphaneye gitmeye devam ettiğini, okuduğu kitapların rehberliğinde, elektrik üreten ve su pompalayan rüzgar türbinleri yaparak, tüm dünyaya ilham olduğunu anlattı.

Derslerle dolu bu hikayenin, kütüphanelerin hayatı dönüştüren gücünü çok çarpıcı bir şekilde anlattığını dile getiren Emine Erdoğan, "Kütüphane, 7'den 70'e herkes için temel bir ihtiyaçtır. Etrafımızda gördüğümüz her gelişme, insanın öğrenme merakıyla gerçekleşmiştir. İnsanlığın ilk adımlarından, uzay serüvenine kadar, keşfetmenin nefes kesen yolculuğu, bu merakın eseridir. Bu yolculuğu devamlı kılan ise insanların deneyimlerini kütüphanelerin hafızasına emanet etmesidir. Yani bir anlamda kitaplar, nesiller arası haber leşmeyi sağlayan iletişim araçlarıdır." diye konuştu.

"Dünya ne kadar değişirse değişsin, kütüphanelerin hayatımızdaki yeri vazgeçilmezdir"

Kütüphanelerin tarihinin çok eskilere dayandığını anlatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dijital dönüşümün yaşandığı çağımızda, internetin her şeyi bildiği yanılgısı kütüphaneleri bir süre yalnızlığa mahkum etti. Oysa dünya ne kadar değişirse değişsin, kütüphanelerin hayatımızdaki yeri vazgeçilmezdir. Bugün, tüm dünyada kütüphanelerin geçirdiği dönüşüm son derece sevindiricidir. Kütüphaneler artık tozlu rafları olan kitap müzeleri değil, birer yaşam alanı olarak karşımıza çıkıyor. Dijital koleksiyonlarla, her yaşa ve gruba hitap eden etkinliklerle birer cazibe merkezi haline geliyorlar. Ayrıca kütüphaneler, eğitimin ve okulların kalbidir. Projemizin, tüm okullarımızda, bu kalbin güçlü bir şekilde atmasına vesile olacağına inanıyorum. 81 ilimizde, hem kütüphanesi olmayan okullara kütüphane kazandırılacak hem de halihazırdaki kütüphane içerikleri zenginleştirilecek."

Emine Erdoğan, kütüphane kullanımının öğrencilere sayısız faydaları olduğuna dikkati çekerek, "Her şeyden önce kütüphane, öğrencileri yaşam boyu öğrenen, bilgiyle teması kesilmeyen bireyler olarak yetiştirir. Çünkü en başta öğrenmeyi öğretir. Yani insanı bağımsızlaştırır. Bilhassa ilkokul ve ortaokul çağında kütüphane alışkanlığı kazanan öğrencilerin bilgiyi bulma ve analiz etmede çok daha başarılı oldukları biliniyor. Bu da onları öğrenmeye açık ve özgüvenli insanlar yapıyor." ifadesini kullandı.

İçinde bulunulan şartların oluşturduğu en büyük sorunlardan birinin "bilgi" ile "malumat"ın birbirine karıştırılması olduğunu belirten Emine Erdoğan, "İnternetin bilgi kaynağı sayılmasının bu yanlışta büyük bir payı var. Kütüphanelerden beslenen öğrencilerin en büyük kazanımı gerçek bilgiyi ayırt eder hale gelmeleridir." dedi.

"Kütüphane kapısından giren her çocuk, kütüphanecilerin en büyük sevincidir"

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin kütüphaneciliğin yeni yüzünü yansıtan anlayışı ve zengin koleksiyonlarıyla ülkeye çok yakıştığını dile getiren Emine Erdoğan, araştırmacılar, öğrenciler ve her yaştan okuyucuların bu kütüphaneden istifade ettiğini anlattı. Emine Erdoğan, "Bu vesileyle buradan tüm anne babalara seslenmek istiyorum. Gelin, çocuklarımızı erken yaşta kütüphanelerle tanıştıralım. Onları rafların arasında gezmeye alıştıralım. Kitap kokusuna aşina kılalım. Kütüphane görgüsü kazandıralım. İnanıyorum ki kütüphane kapısından giren her çocuk, kütüphanecilerin en büyük sevincidir. Bu güzel dostluğu tüm çocuklarımıza hediye edelim." sözlerini sarf etti.

Emine Erdoğan, öğrencilerin bu yıl okul sıralarına dönmelerinin tarifsiz sevinci içinde olduklarını dile getirerek, öğretmenlere şöyle seslendi:

"Salgının zorlu koşullarının en çok etkilediği alanlardan biri kuşkusuz eğitim oldu. Sizler bu süreçte fedakarlığın timsali oldunuz. Şimdi bu yeni projede de sizin desteğinize ihtiyacımız var. Ne olur, okul kütüphanelerini, öğrenmenin birincil merkezi haline getirelim. En başta, kitap okumayı, 'boş zamanlarında ne yapıyorsun' sorusunun cevabı olmaktan kurtaralım. Sizlerin, bu projeyi zirveye taşıyacağınıza yürekten inanıyorum."

Emine Erdoğan, öğrencilere de "Bugün, bu güzide eğitim yuvasında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Okul kütüphanelerimizde yapılacak yeniliklerin sizlere büyük heyecan verdiğinden eminim. İnşallah, kütüphanelerin zenginliğinden bol bol istifade edersiniz. Çünkü kitaplar sizi muhteşem insanlarla tanıştırır. Kitap kapaklarının arasında farklı coğrafyalara gidebilir, uzayın derinliklerine yol alabilir, birçok nefes kesen hikayenin parçası olabilirsiniz. Çantasında kitabı olan birinin asla yalnız olmadığını hiç unutmayın." çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da birer konuşma yaptığı programda, konuşmaların ardından hediye takdimi gerçekleştirildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Projenin tanıtımına ilişkin video gösteriminin yapıldığı ve 8. sınıf öğrencisi Eylül Özkan'ın şiir okuduğu programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın eşi Zeliha Elvan, Ankara Valisi Vasip Şahin ile okula adını veren Şehit Öğretmen Mehmet Ali Durak'ın annesi Fatma Durak, babası Mehmet Durak, öğrenciler ile diğer davetliler katıldı.

Daha sonra Emine Erdoğan, katılımcılar ve öğrencilerle kütüphanenin açılış kurdelesini kesti. Kütüphaneyi gezen Emine Erdoğan, burada kitapları inceleyerek, çocuklarla ve şehit ailesiyle sohbet etti.

Emine Erdoğan, daha sonra sınıfları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.