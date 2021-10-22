Emekli öğretmen 4'üncü üniversiteyi bitirip avukat oldu

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de emekli Matematik öğretmeni Sema Dürüktaş Sığınç (53), Matematik ve Mühendislik Fakültesi ile Adalet Meslek Yüksekokulu'nun ardından son olarak burslu kazandığı Hukuk Fakültesi'ni de bitirip avukatlığa ilk adımını attı. Hukuk fakültesini yüksek not ortalamasıyla 3 yılda bitiren Sığınç, "Dışarıdakiler beni eleştiriyor, 'yazık değil mi, neden kendine bu kadar eziyet ediyorsun?' diyor ama benim için öyle değil. Ben, çalıştıkça kendimi daha sağlıklı, daha enerjik ve güçlü hissediyorum. Bir Cumhuriyet kadını olarak bunu yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Edirne'de, 1985 yılında girdiği Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nden dereceyle mezun olan Sema Dürüktaş Sığınç, yeterlilik sınavına girdi. Erzincan'da öğretmenlik yaparken yeniden sınava giren Sığınç, bu kez de Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği'ni kazandı. Sığınç, 5 yıllık fakülteyi üstten ders alarak 3 yılda bitirdi. Tayin olduğu Edirne Fen Lisesi'nde öğretmenliğe devam ederken matematik bölümünde yüksek lisansını da tamamlayan Sığınç, ardından 2 yıllık Adalet Meslek Yüksekokulu'nu bitirdi. Sığınç son olarak 4 yıl önce kazandığı Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden geçen yıl mezun olarak avukat olmaya hak kazandı.

Çevresinin bundan sonraki hedefinin Tıp Fakültesi okuması yönünde tavsiyede bulunduğunu dile getiren Sığınç, "Arkadaşlarım, öğrencilerim ve kendi çocuklarım 'Bundan sonraki hedefin Tıp Fakültesi olsun' diyorlar ama ben artık noktayı koymak istiyorum çünkü avukatlık mesleği de öğretmenlik mesleği gibi çok kutsal bir meslek. Ben, adaletli, merhametli, dürüst, çalışkan, başarılı, devletine, milletine ve vatanına bağlı iyi bir avukat olmak istiyorum. Avukatlık yolunda da çok çalışıp, çok başarılı olmak istiyorum, bundan sonraki hedefim bu şekilde olacak" dedi.