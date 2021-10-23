Elkızı Cavidan Bozdağlı kimdir? Perihan Savaş kimdir, kaç yaşında? Perihan Savaş'ın rol aldığı dizi ve filmler
FOX TV ekranlarında ilk kez 23 Ekim 2021 tarihinde yayınlanmaya başlayan Elkızı dizisi, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İzleyiciler, Elkızı Cavidan Bozdağlı kimdir? Elkızı Cavidan gerçek adı nedir? Perihan Savaş kimdir, kaç yaşında? Perihan Savaş'ın rol aldığı dizi ve filmler nedir? sorularına yanıt arıyor.
Elkızı Cavidan Bozdağlı kimdir? Perihan Savaş kimdir, kaç yaşında? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Elkızı adlı dizinin oyuncuları araştırılmaya devam ederken işte duayen oyuncu Perihan Savaş hakkında öne çıkan başlıklar sizlerler... Elkızı Cavidan gerçek adı nedir? Perihan Savaş'ın rol aldığı dizi ve filmler!
Elkızı dizisinde Cavidan Bozdağ karakterini Perihan Savaş canlandırmaktadır.
Ezo'nun babaannesi. Gelenekçi, dominant bir kadın… Onun için önemli olan tek şey kan bağı... Soyadlarının saygınlığını zedeleyecek hiçbir şeye tahammülü yoktur... Ezo'yu sever ama doğru bildiklerinden de taviz vermez. Bu yüzden babaanne torun sık sık karşı karşıya gelir.
Gerçek adı Şerife Perihan'dır. İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray semtinde 1 Ocak 1955 de doğmuştur. Perihan Savaş ortaokul mezunu olup, eğitimini ortaokul bitiminde sonlandırmıştır. Beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynadı. 1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak, "Küçük Prenses, Romeo-Jüliyet, Kibarlık Budalası" gibi bir çok oyunda yer aldı. 1971'de "Şehzade Simbad Kaf Dağında" adlı filmde ufak bir rol aldı. 1972'de "Korkusuz Beşler" filmiyle başrole yükselerek sinemaya geçti.
1994 nisan ayında iki kalp krizi geçirerek uzun süre bakıma muhtaç şekilde yaşayan eşi Yılmaz Zafer'e, öldüğü 9 Kasım 1995 gününe kadar hastalığı süresince iyi bakarak örnek bir davranış sergilemiştir.
Gazi - 2008 ( Dizi Bitti )
Eksik Etek - 2007
İstiklal: Söğütlü Hacer Ana - 2007
Şarkılar Susmasın - 2006
Eve Dönüş - 2006
Yaprak Dökümü - 2006
Kameranın Ardındaki Kadın: Bilge Olgaç - 2005
Yanık Koza - 2005
Harput Güneşi - 2004
Çalınan Ceset - 2004
Gece Yürüyüşü - 2004
Fırtına Hayatlar - 2004
Umutların Ötesi - 2003
Evlat - 2003
Yalanın Batsın - 2002
Kardelen - 2002
Sultan - 2001
Gelinlik Kız - 2000
El Kızı - 2000
Karakolda Ayna Var - 2000
Ana Kuzusu - 2000
Kimyacı - 2000
Savunma - 2000
Köpekler Adası - 1996
Sevda Kondu - 1996
Gökkuşağı - 1995
Sevdaların Ölümü - 1992
Mahallenin Muhtarları - 1992
Acılar Ve Arzular - 1991
Yarına Gülümsemek - 1991
Kiralık Anne - 1990
Oy Bebek - 1990
Zulüm Treni - 1989
Bekleyiş - 1989
Karılar Koğuşu - 1989
Minyeli Abdullah - 1989
Yaşarken Ölmek - 1988
Arka Evin İnsanları - 1988
Sapık Kadın - 1988
Cennet Gözlüm - 1987
Arkadaşım Ve Ben - 1987
Sis - 1987
Toprağın Gelini - 1987
Yarınsız Adam - 1987
İpekçe - 1987
Su - 1986
Aşk Ve Kin - 1986
Hastahane - 1986
Bir Daha Umut - 1986
Kırlangıç Fırtınası - 1985
Alkol - 1985
Sosyete Şaban - 1985
Keriz - 1985
Güneş Doğarken - 1984
Kaşık Düşmanı - 1984
Yalan - 1982
Seni Yakacaklar - 1981
Ayrılık Kolay Değil - 1980
Yarabbim - 1980
Çile - 1980
Vah Başımıza Gelenler - 1979
Fırat - 1979
Kara Çadırın Kızı - 1979
Kara Yazma - 1979
Yuvasız Kuşlar - 1979
Köşe Kapmaca - 1979
Ölüm Görevi - 1978
Çilekeş - 1978
Lekeli Melek - 1978
Yıkılış - 1978
Kılıç Bey - 1978
Şeref Sözü - 1977
Sevgili Oğlum - 1977
Silah Arkadaşları - 1977
Satılmış Adam - 1977
İki Kızgın Adam - 1976
Silahlara Veda - 1976
Perişan - 1976
Sevdalılar - 1976
Analar Ölmez - 1976
Deli Kız - 1975
İntihar - 1975
Bitirimler Sınıfı - 1975
Kader Yolcuları - 1975
Beş Milyoncuk Borç Verir misin - 1975
Çapkın Kızlar - 1975
Hostes - 1974
Esir Hayat - 1974
Sevmek - 1974
Dertler Benim Olsun - 1974
Taşralı Kız - 1974
Gerçek - 1974
Çılgın Arzular - 1974
Evet mi Hayır mı - 1974
Sensiz Yaşanmaz - 1974
Zafer Kartalları - 1974
Sezercik Küçük Mücahit - 1974
Bedrana - 1974
Gülerken Ağlayanlar - 1973
Çaresizler - 1973
Kızın Varsa Derdin Var - 1973
Kuşçu - 1973
Nefret - 1973
Soğukkanlılar - 1973
Yemin - 1973
Yedi Evlat İki Damat - 1973
Bebek Yüzlü - 1973
Namus - 1972
Malkoçoğlu Kurt Bey - 1972
Sev Dedi Gözlerim - 1972
Vur - 1972
Korkusuz Beşler - 1972
Aşka Selam Kavgaya Devam - 1972
Atmaca Mehmet - 1972
İyi Döverim Kötü Severim - 1972
Katerina 72 - 1972
Serseri Kral - 1972
Para - 1972
Kanlı Değirmen - 1972
Şehzade Sinbad Kaf Dağında - 1971