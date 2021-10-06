Elazığ Valisi Ömer TORAMAN

ERZURUM (Habermetre) - 1967 yılında Erzurum'un Tortum ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Erzurum'da tamamladı. Ardından üniversite eğitimi için Ankara'ya giden Ömer Toraman Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. Mezun olmasından sonra memleketi Erzurum'da göreve başlayan Ömer Toraman burada Kaymakam adayı olarak 1994 yılında görev yaptı. Sırasıyla Kastamonu Küre Kaymakamlığı, Diyarbakır Eğil Kaymakamlığı, Çorum Kargı Kaymakamlığı, Ankara Nallıhan Kaymakamlığı, Elazığ Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılından itibaren ise Hukuk Müşavirliği, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve son olarak İller İdaresi Genel Müdür Vekili olarak üst düzey görevlerde bulunan Vali Ömer Toraman Tokat Valiliği, Kütahya Valilikleri görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüten Ömer Toraman, Cumhurbaşkanlığı imzasıyla yayımlanan atama kararı ile Elazığ Valiliği görevine atandı. Vali Ömer Toraman evli ve 3 çocuk babasıdır.

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