Elazığ'ın tescilli lezzeti Ağın leblebisine talep artıyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Ağın ilçesinde, meşe külünde bekletilen nohutun yöreye has beyaz kumda kavrulmasıyla elde edilen tescilli lezzet Ağın leblebisi, her yıl yaşanan talep artışıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor.

İlçede yetiştirilen tüylü nohut hasadının ardından her evin önünde kurulan ocaklarda geleneksel yöntemlerle üretimi gerçekleştirilen Ağın leblebisi kendine has tadı, kokusu ve gevrekliğiyle diğer leblebilerden farklılaşıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, AA muhabirine, 2017'de coğrafi işaret belgesi ile tescillenen leblebinin gurbetçiler aracılığıyla yurtdışına götürülmesiyle bir ihracat kalemi olarak da değer kazanmaya başladığını söyledi.

Ağın leblebisinin üretim miktarını daha da artırmak, piyasada hak ettiği değere ulaşmasını sağlamak için DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ve Ağın Belediyesi iş birliğiyle işleme ve paketleme tesisi yapıldığını aktaran Karahan, tesisin gelecek sezon üreticilerin hizmetine gireceğini aktardı.

Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası işbirliğiyle de nohut üretimi yapan köylerle ortak tarımsal kalkınma kooperatifi kurulduğuna işaret eden Karahan, üretimde kullanılan makine ve ekipmanlar başta olmak üzere bu alanı destekleyici her türlü projeyi bu kooperatif üzerinden hayata geçireceklerini aktardı.

Bu yıl 6 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen nohutta rekolteyi artırmak için Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretimi geliştirme projesi kapsamında yetiştiriciye yüzde 75 tohum desteği sağlayacaklarını vurgulayan Karahan, "Piyasa analiz çalışmalarına göre ağın leblebisine 4-5 bin ton civarında potansiyel bir talep var. Bu yıl kuraklığa rağmen bin tonun üzerinde üretim gerçekleştirebildik." diye konuştu.

"Küllü suya koyup bekletiyoruz"

Balkayası köyünde leblebi üretimi yapan Bünyamin Erdem de 26 yıldır eşiyle geleneksel yöntemle sipariş üzerine yaptıkları leblebiyi satarak geçimlerini sağladıklarını söyledi.

İlçede nohut hasadının ardından ağustos ayında başlayan leblebi üretiminin havalar soğuyana kadar devam ettiğini aktaran Erdem, şöyle devam etti:

"Ağın leblebisine yoğun talep var, yetişmeye çalışıyoruz, satışlardan da çok memnunuz. En önemli geçim kaynağımız. Özellikle sacda beyaz kum içerisinde kavrularak yapılan leblebiler çok beğeniliyor. Talep çok ama eşimle birlikte çalışıyoruz, dayanışma içerisinde 2 ton civarı leblebi ancak yapabiliyoruz. Siparişe göre yaptığımız için taze olarak tüketilmesini sağlıyoruz."

Leblebi üreticisi Nezaket Ezer ise leblebi üretiminin meşakkatli olmasına rağmen geçim kaynakları olduğu için severek yaptıklarını söyledi.

Ezer, "Leblebi için nohutu temizliyoruz ve küllü suya koyup bekletiyoruz. Daha sonra tuzlu suda haşlayıp ocakta kızdırılan kuma koyup iyice kavuruyoruz. Elekten geçiriyoruz. Siparişle Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya'ya gönderiyoruz." dedi.

Tatil için İzmir'den gelen Ruhi Tuna da Ağın leblebisini ailece çok beğendiklerini, özellikle soğuk kış aylarında akşamları çayla birlikte tükettiklerini dile getirerek, "Her yıl 100 kilogram İzmir'e götürüyoruz. İzmir'de eşimize dostumuza dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberi Kaydet