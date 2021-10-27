Elazığ Belediyesi tarafından hizmete açılan Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi, minik konuklarını ağırlamaya devam ediyor

ELAZIĞ (Habermetre) - Açıldığı günden itibaren yoğun olarak ziyaret edilen Dijital Kütüphane son olarak Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencilerini konuk etti. Binlerce kitaba bir tıkla ulaşabilecekleri Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi'ni gezen minikler, kütüphanenin çalışma sistemine ilişkin bilgi aldılar.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı ve araştırma becerisi kazandırmaya katkı sağlayan Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphane'yi ziyaret eden minik okurlar daha sonra okuma saati düzenlediler.

"Çalbay: "Eğitim amaçlı faydalanmalarını istiyoruz"

Öğrencilere eşlik eden öğretmenleri; öğrencilerin kütüphaneleri tanımaları, kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve kitap sevgisi edinmeleri amacıyla gerçekleştirdikleri bu ziyaretin son derece verimli geçtiğini kaydettiler. Öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren kitap sevgisi kazanması ve okuma alışkanlığı edinmesinin önemine vurgu yapan Fevzi Çakmak İlkokulu Öğretmeni Fuat Çalbay, "60-65 kişilik öğrenci grubumuzla Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi'ne gezi düzenledik. Okulumuza yakın olan bu kütüphaneye geliş amacımız öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırmamızın yanı sıra teknoloji çağında öğrencilerimizin bilgisayar kullanmayı öğrenmeleri, bilgisayarlardan etkin ve verimli bir şekilde faydalanmalarını öğretmektir. Günümüzde öğrencilerimizin tabletlere oyun uygulamaları indirmek kaydıyla saatlerce bilgisayar başında olduklarını biliyor ve görüyoruz. Biz bu yaklaşımı kırmak istiyoruz. Öğrencilerimiz buraya boş vakitlerini değerlendirmeye geldiklerinde eğitim amaçlı faydalanmalarını istiyoruz. Öğrencilerimizin bir sonraki güne hazırlık amaçlı gerekli eğitim videolarını izlemelerini, eğitim sitelerinden dersleri ile ilgili araştırma yapmalarını istiyoruz. Bilim, kültür, sanat, coğrafya adına merak ettikleri konuları araştırmalarını, incelemelerini ve videolarını izlemelerini istiyoruz. Bu güzel hizmeti bize sunan, Elazığ'ımıza kazandıran Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Teknolojiyi yakından takip eden ve kendini güncelleyen bir Belediye oldukları içinde kendilerini tebrik ediyorum. " ifadelerini kullandı.

"Miniklerden Başkan Şerifoğulları'na teşekkür"

Ziyarete katılan minikler de mutluluklarını şöyle ifade ettiler: Deniz Aydın: "Dijital kütüphane çok güzel olmuş. Ben hayatımda ilk defa dijital kütüphane görüyorum. Hiç böyle güzel olacağını tahmin etmemiştim. Çok beğendim, çok güzel bir yer. Elazığ Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. "

Elif Ela Gök: "Okulumuzdaki arkadaşlarımızla beraber buraya kitap okumaya geldik. Çok güzel çok farklı bir kütüphane olmuş. Bu kütüphaneyi çok seviyorum. Kütüphaneyi bize kazandıran Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. "

Esvan Deniz: "Burada bilgisayarlar, kitaplar, satrançlar var. Bize burayı tanıttılar. Kütüphaneyi çok beğendik. Belediye Başkanımıza buraya böyle bir kütüphane yaptığı için çok teşekkür ediyorum. "

Ece İkra Gündoğdu: "Bu kütüphanenin buraya yapılması çok iyi oldu. Hem evimize hem okulumuza yakın. Kütüphaneyi verimli bir şekilde kullanıyoruz. "

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