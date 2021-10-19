EFT Saatleri 2021: Bankaların EFT saatleri kaçla kaç arasındadır? Bankalar arası EFT/Havale saatleri! Ziraat, Vakıf, Halkbank tüm bankaların EFT saati

Eğer farklı bankadan olan bir kişiye para gönderecekseniz karşı tarafa EFT yapabilirsiniz. EFT ile para gönderdiğinizde yolladığınız para genellikle mesai saatleri içerisinde karşı tarafa geçmektedir. Çünkü bu saatler bankadan bankaya göre değişkenlik gösteriyor. Şimdi sizler için tüm bankaların eft saatleri kaç ile kaç arasındadır onu yazacağız. Ziraat bankası EFT saatleri, Halkbank ve Vakıfbank eft saatleri yazımızda... Yapı Kredi EFT saatleri ne zaman? Garanti EFT saatleri ne zaman? İş Bankası EFT saatleri ne zamandır? Akbank EFT saatleri hangi aralıkta? Denizbank EFT saatleri kaçla kaç arasında yapılıyor? Bankaların EFT ücretleri ne kadar? EFT ücretleri kaç TL?

EFT NEDİR? EFT NE DEMEK?

EFT, bankalar arası para gönderme işlemine verilen bir isimdir. EFT'nin açılımı "Elektronik Fon Transferi" demektir. Türkiye'de ilk olarak 1 Nisan 1992 yılında başlatılmıştır.

EFT NE ZAMAN YAPILIR? EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?

EFT saatleri bankadan bankaya göre değişkenlik göstermektedir. Fakat genellikle EFT saatleri hafta içi her gün saat 09:00-17:00 arasında yapılmaktadır. Hafta sonu EFT geçmez. Eğer Cumartesi günü bir kişiye EFT ile para gönderdiyseniz o EFT Pazartesi günü hesaba geçer. Gün içerisinde yapılan EFT ortalama 20-30 dakika içerisinde karşı tarafın hesabına geçer. Buna ek olarak FAST ile 1000 TL'ye kadar anında EFT yapabilirsiniz. EFT sadece Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yani hafta içi yapılmaktadır.

Bunun yanı sıra eğer aynı bankadan birisine para gönderimi yapacaksanız bu durumda Havale yapabilirsiniz. Havale ise 7-24 tüm saatlerde yapılmaktadır. Havale yapıldığında para karşı tarafa anında geçiyor.

EFT SAATLERİ 2021

EFT Saatleri : Hafta içi 09:00 - 17:00 (Genellikle)

Hafta içi 09:00 - 17:00 (Genellikle) Havale Saatleri : 7/24 yapılıyor.

7/24 yapılıyor. FAST Saatleri : 7/24 yapılıyor.

EFT saatleri genellikle sabah saat 09:00 ve akşam saat 17:00 arasında yapılmaktadır. Bu saatler bankadan bankaya göre değişkenlik gösteriyor. Fakat ortalama 9-17 arasında EFT karşı tarafa geçmektedir. EFT sadece hafta içi günleri yapılmaktadır. Hafta sonu EFT yapılmaz. Fakat hafta sonu Havale ve FAST ile para gönderimi yapabilirsiniz.

EFT saatleri bankadan bankaya göre değişiyor. Şimdi sizlere tüm bankaların EFT saatleri kaç ile kaç arasındadır onu yazalım.

TÜM BANKALARIN EFT SAATLERİ

Akbank EFT saatleri : 09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Denizbank EFT saatleri : 08:00 - 16:30

08:00 - 16:30 QNB Finansbank EFT saatleri : 09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Türkiye İş Bankası EFT saatleri : 09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Halkbank EFT saatleri : 08:00 - 17:15

08:00 - 17:15 Vakıfbank EFT saatleri : 09:00 - 17:15

09:00 - 17:15 Ziraat Bankası EFT saatleri : 08:30 - 17:00

08:30 - 17:00 Yapı Kredi Bankası EFT saatleri : 09:00 - 16:45

09:00 - 16:45 Garanti Bankası EFT saatleri : 09:00 - 17:15

09:00 - 17:15 İNG Bank EFT saatleri : 08:30 - 17:15

08:30 - 17:15 TEB EFT saatleri : 09:00 - 17:15

09:00 - 17:15 Kuveyt Türk EFT saatleri : 09:00 - 17:20

09:00 - 17:20 HSBC Bankası EFT saatleri : 09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Şekerbank EFT saatleri : 09:00 - 17:15

09:00 - 17:15 Odeabank EFT saatleri : 08:30 - 17:00

08:30 - 17:00 Albaraka Türk EFT saatleri : 09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 ICBC EFT saatleri : 08:30 - 17:00

08:30 - 17:00 Türkiye Finans Bankası EFT saatleri : 09:00 - 17:15

09:00 - 17:15 Alternatif Bank EFT saatleri : 09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Burgan Bank EFT saatleri : 09:00 - 1630

09:00 - 1630 Anadolu Bank EFT saatleri : 08:00 - 17:15

EFT saatleri

BANKALARIN EFT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bankalar arası EFT ücretleri eğer düşük miktarsa ortalama 1-3 TL arasındadır. EFT miktarı ne kadar yükselirse EFT ücreti de o kadar artmaktadır. EFT ücretleri bankadan bankaya göre değişkenlik gösteriyor. Şimdi bazı bankaların EFT ücretlerini sizlere aktaralım.

Akbank EFT Ücretleri:

1000 TL altı EFT ücreti : 1 TL

1000 TL - 50000 TL arası EFT ücreti : 2 TL

50 bin TL üzeri EFT ücreti : 25 TL

Ziraat Bankası EFT Ücretleri:

Mobil EFT ücreti : 1.14 - 29 TL

Geç mobil EFT ücreti : 1.72 - 43 TL

Türkiye İş Bankası EFT Ücretleri:

1000 TL altı EFT ücreti : 1 TL

1000 TL - 50000 TL arası EFT ücreti : 2 TL

50 bin TL üzeri EFT ücreti : 25 TL

Garanti Bankası EFT Ücretleri:

Mobil EFT ücreti : 2 TL

İnternet şube EFT ücreti : 2 TL

ATM EFT ücreti : 5 TL

Çağrı merkezi EFT ücreti : 10 TL

Şubeden EFT ücreti : 10 TL

TEB EFT Ücretleri:

Mobil EFT ücreti : 2 TL

İnternet şube EFT ücreti : 2 TL

Çağrı merkezi EFT ücreti : 10 TL

Şubeden EFT ücreti : 10 TL

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