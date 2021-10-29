Edirne ve Tekirdağ'da 'Cumhuriyet Bayramı' coşkusu

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle belediye tarafından yürüyüş düzenlendi. Talatpaşa Caddesi'nde bulunan Şükrüpaşa Okulu önünden başlayan yürüyüş cadde boyunca devam ederken, Atatürk Anıtı önünde son buldu. Yürüyüş boyunca Edirne Belediye Bandosu zafer marşları çalarken, vatandaşlar da ellerinde bayraklarla eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunan Atatürk Anıtı önündeki törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk ve silah arkadaşlarının emperyalizme karşı eşi ve benzeri görülmemiş destan yazdıklarını söyledi.

Sahilde gerçekleşen fener alayı sonrasında, şarkıcı Simge Sağın, konser verdi. Sahil dolgu alanında gerçekleştirilen konsere Süleymanpaşa'lı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konser öncesinde bir konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel; "Aziz milletimize Cumhuriyetimizi armağan eden istiklal harbimizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle yad ediyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı canı gönülden kutluyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim bayramımız kutlu olsun kalın sağlıcakla" dedi.