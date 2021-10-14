Edirne Devlet Tiyatrosu perdelerini yeniden açtı

EDİRNE (AA) - Edirne Devlet Tiyatrosu verilen aranın ardından "Bir düş gibi (Cahide Sonku)" oyunuyla tiyatroseverlerle buluştu.

Oyunun Edirne prömiyerini izlemek üzere gelen Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, tedbirlerle kültür ve sanat etkinliklerinde de normalleşmeye geçildiğini söyledi.

Tiyatro gösterilerine salgın nedeniyle uzun bir ara verildiğini belirten Soytürk, "Edirneli tiyatroseverler Sanat Cepte uygulamasıyla 40 saniyede biletleri tükettiler. İlk akşam, ilk perde... Yarın ve cumartesi de oyun sergilenecek." dedi.

Oyunu izlemeye gelen üniversite öğrencisi Zafer Eray da uzun süre sonra tiyatro salonlarını dolduracak olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Birçok alanda olduğu gibi salgın nedeniyle tiyatrolarında da oyunlardan uzak kaldığını ifade eden Eray, "İlanı görünce hemen biletimi aldım. Aşılarımı oldum, önlemlerimi aldım tiyatro izlemek için her şey hazır yani." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi İlayda Kaynak ise salgın nedeniyle tiyatroya uzak kaldığını belirterek, "Böyle bir etkinlikte olmak şu anda çok mutlu edici." dedi.

Üniversite öğrencisi Ebrar Bülbül, aşılarını olduğunu ve tedbirlere uyarak tiyatroyu izleyeceğini kaydetti.

-Salgın tedbirleri uygulandı

Salona HES kodu sorgusu ve ateş ölçümü sonrası seyirciler alındı.

Tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'ndaki sahnede tiyatro ve sinema oyuncusu ve Türk sinemasının ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku'nun hayatının anlatıldığı oyun sergilendi.

Gökhan Erarslan'ın yazdığı, tek perdelik oyunda Sonku'yu Güldeniz Türküstün Eltepe canlandırdı.

Eltepe'nin performansı seyirciden büyük alkış aldı.