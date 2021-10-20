Edirne'deki uluslararası öğrenciler, uyum buluşmasında bir araya geldi

EDİRNE (DHA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde Edirne'de öğrenim gören öğrencilere yönelik 'Uyum Buluşmaları' etkinliği düzenlendi. Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, yabancı öğrencileri ileride üst düzeyde, önemli pozisyonlarda görmek istediklerini belirterek, "Türkiye'yi yaşayın, sevin. Biz sizleri çok seviyoruz" dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve BM Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde hayata geçirilen 'Türkiye'de Sosyal Uyum Projesi' kapsamında, Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilere yönelik '100 Uyum Buluşması' etkinlikleri başladı. Edirne'deki etkinliğe Vali Yardımcısı Yusuf Güler, BM Göç Örgütü Koordinatörü Kemal Pehlivanlı, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci katıldı.

Vali Yardımcısı Yusuf Güler de, Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencileri ileride üst düzeyde, önemli pozisyonlarda görmek istediklerini belirtti. Türkiye'nin yoğun bir göç baskısı altında olduğunu kaydeden Güler, "Ben, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaymakam iken sadece insanlara sınırlarımızı, kapılarımızı açmadık, kalplerimizi de gönüllerimizi de açtık ve açmaya da devam edeceğiz. Geçmişten aldığımız kültürü, hazzımızı geleceğimize ve çocuklarımıza ileteceğiz, ulaştıracağız. Ülkemiz çok yoğun bir göç baskısı altında. Emperyalist güçler ne yazık ki gelirin yeniden dağıtımında gerekli zorlayıcı kararlar almadığı sürece özellikle gelişmiş bölgelere bu göç, çok üst düzeyde devam edecek. Ancak sizler legal olarak ülkemizde eğitim gören insanlarsınız. Bu açıdan bunun da farkında olun. Türkiye'yi yaşayın, sevin. Biz de sizleri çok seviyoruz" şeklinde konuştu.