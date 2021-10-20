Edho İlyas öldü mü? ATV'nin merakla beklenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Nurseli İdiz, Uğur Yücel, Emre Karayel gibi isimlerin yer aldığı fragmanda en çok konuşulan ise Ozan Akbaba'nın restleşme sonrası vurulduğu sahne oldu. Diziseverler EDHO'daki bu gelişmelerin üzerine internette en çok "EDHO İlyas öldü mü? Ozan Akbaba EDHO'dan ayrılıyor mu? İlyas ölüyor mu? Ozan Akbaba ayrıldı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas ölüyor mu?" sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar.

EDHO İLYAS ÖLDÜ MÜ?

EDHO dizisinde Ozan Akbaba'nın canlandırdığı İlyas karakterine pusu kurulduğu sahnenin ardından ölüp, ölmeyeceği henüz belli değil. İlyas'ın pusudan kurtulup, kurtulmayacağı yeni sezon ile birlikte belli olacak.

OZAN AKBABA EDHO'DAN AYRILIYOR MU?

Ozan Akbaba'nın yayınlanan fragmanın ardından ayrılıp, ayrılmayacağı konuşulmaya başlandı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmezken, yayınlanacak olan yeni sezon kadrosunda hala yer alması bekleniyor.

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN?

EDHO yeni sezonuyla 26 Ekim 2021 Salı günü saat 20.00 itibariyle ATV ekranlarında olacak.

EDHO YENİ SEZON FRAGMANI İZLE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi kadrosunda yeni transfer olan isimler ile birlikte Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Tugay Tanülkü, Emir Benderlioğlu, Ali Sürmeli, Engin Benli, Yalçın Hafızoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Nurseli İdiz, Uğur Yücel, Toprak Sergen, Tardu Flordun, Emre Karayel ve birçok ünlü oyuncu yer almaktadır.

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