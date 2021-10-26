EA, FIFA FUT oyuncularını sinir bozucu davranışlardan vazgeçirmeye çağırıyor

EA Sports, Ekim 1857'de kurulan ve FIFA tarafından halen futbol oynanan en eski kulüp olarak tanınan Sheffield FC'nin yıldönümünü "F.O.A.T." (tüm zamanların ilki) kodu ile kutluyor.

EA, FIFA topluluğunu oyuncuların gol attıktan sonra sürekli gol sevincini izletmesi, maç ortasında maçı sürekli duraklatmak istemesi de dahil olmak üzere FIFA'nın yazılı olmayan kurallarına uymaya çağırıyor.

FIFA camiasından bu kurallara uymasını istemek iyi ve güzel, ancak bu tanıtım kampanyasının çok fazla ektisi olacağından şüpheliyim ve bu kuralların bazıları, bu tür davranışları caydırmak için zaten yürürlükte olan hafifletmeler olması nedeniyle ilginçtir.

EA, "FOAT" kodunu geçen hafta FIFA FUT'dan banlanan 30.000 oyuncudan sonra paylaşarak ona da göndermede bulunmuş oldu.

FIFA'nın yazılı olmayan kurallarında oyunda sinirlenip maçı terk etmemenizi, maçtayken zaman geçirmeye çalışmamanızı, gol attıktan sonra gol tekrarını sürekli izletmemenizi, gol attıktan sonra gol sevincini izletmenizi ve maç esnasında maçı duraklatarak oyun akışını bozmamanızı önermektedir.

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EA, Sheffield FC'nin orijinal kitini 1857'den itibaren Ultimate Team'e ekledi, b da hoş bir dokunuş oldu. Aşağıdaki görevleri yerine getirerek kilidi açabilirsiniz.

Başlangıç kadrosunda İngiltere'den x5 oyuncular dahil olmak üzere herhangi bir FUT oyun modunda x5 maç oynayın

Herhangi bir FUT oyun modunda İngiltere'den oyuncuları kullanarak üç gole assist sağlayın

Herhangi bir FUT oyun modunda en az iki gol atarak maçı kazanın

FIFA 22 X SHEFFIELD FC: FOAT

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