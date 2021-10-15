Düzce Üniversitesi öğrenci tanıtım günlerinde renkli görüntüler - Haberler
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Düzce Üniversitesi öğrenci tanıtım günlerinde renkli görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Düzce Üniversitesi öğrenci tanıtım günlerinde renkli görüntüler

Düzce Üniversitesi öğrenci tanıtım günleri 2021-2022 akademik yılı mevcut öğrenci toplulukları ile kurulması planlanan öğrenci toplulukları tanıtımı yapıldı.

Düzce Üniversitesi öğrenci tanıtım günleri 2021-2022 akademik yılı mevcut öğrenci toplulukları ile kurulması planlanan öğrenci toplulukları tanıtımı yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi meydanında gerçekleştirilen etkinlikler, 22 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Akpınar ile Üniversite Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş de katılım gösteriyor.

Öğrenci toplulukları tarafından kurulan tanıtım stantlarını gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilere aşure ikramında da bulundu.

Öğrenciler arasında etkileşim, tanışma, kaynaşma ve bilgi alışverişinin önünü açan, birlik ve beraberliğe katkı sağlayan Öğrenci Tanıtım Günleri etkinlikleri sürpriz ikramlar ve konserlerle devam edecek.

Düzce Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından desteklenen Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günlerinde; Akademik Koordinasyon, Trabzonsporlular, Mekatek, Geleneksel Türk Okçuluğu, Genç Kızılay, Dağcılık, Kültür, Yenilebilir Enerji Kaynakları, Geliştirici Öğrenciler, ÜniBjk, İnsan Hak ve Hürriyetleri, Genç Kadem, Bisiklet, Ahlak ve Maneviyatı Güçlendirme, İzci, Yedi Hilal, Hayvan ve Hayvan Hakları Koruma, Galatasaraylılar, Teknoloji Mühendisleri ve Bilim, Mimarlık ve Tasarım, Tasarımcı Kafalar, Spor Bilimleri, Kariyer, Aydınlık Gelecek, Sosyal Hizmet ve Toplumsal Değişim, Korumalı Futbol, Toplum Gönüllüleri, Tiyatro, İş Dünyasında Kadın ve Edebiyat Toplulukları stant açarak, tanıtım ve üyelik çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günlerinde bu yıl kurulan Müzik Durağı'nda ve ilk kez başlayan Açık Müzik etkinliği kapsamında, Üniversitemiz Radyo Düet çaldığı parçalar ile büyük bir canlılık kazandırıyor. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi öğrenci tanıtım günlerinde renkli görüntüler

Düzce Üniversitesi öğrenci tanıtım günlerinde renkli görüntüler

Düzce Üniversitesi öğrenci tanıtım günlerinde renkli görüntüler

Düzce Üniversitesi öğrenci tanıtım günlerinde renkli görüntüler

Düzce Üniversitesi öğrenci tanıtım günlerinde renkli görüntüler

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