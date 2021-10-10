Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday

ÇAY, AFYON (DHA) - TÜRKİYE'de çayın yetiştirildiği Rize'de, ' Çay Çarşısı' projesi kapsamında 30 metre yüksekliğinde inşa edilen ve sona gelinen ince belli çay bardağı şeklindeki 7 katlı bina için Guinness Rekorlar Kitabı'na resmi başvuru yapıldı. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, "Rize'den bir yapının Guinness Rekorlar Kitabı içerisine girmesi bizim içinde gurur kaynağı olacak" dedi. Rizeliler ise çay bardağı binası için 'Biraz demli oldu', ' Paris'in Eyfel Kulesi varsa, bizim de çay bardağımız var' yorumlarında bulundu.

Rize Ticaret Borsası'nca hazırlanan 'Çay Çarşısı' projesi inşaatı sürüyor. Proje kapsamında 9 bin 500 metrekarelik alanda kurulan çarşıda, Türk çayı tanıtılacak. Her çeşit çayın tadımının yapılacağı çay evleri, satış reyonlarıyla birlikte Rize bezi, bakır işlemeciliği, yöresel yemekler, taş değirmen, kemer köprü gibi kültürel öğelerin de yer alacağı çarşıda, 30 metre yüksekliğinde ince belli çay bardağı şeklinde inşa edilen binada sona gelindi. 7 katlı çay bardağı binasının içerisinde çay müzesi, çayın topraktan bardağa serüvenini anlatan 13D çay sineması ve seyir terası yer alacak. Bina için Guinness Rekorlar Kitabı'na resmi başvuru yapıldı.