Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde deniz dibinden 10 dakikada çıkan çöpler şaşırttı - Haberler
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Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde deniz dibinden 10 dakikada çıkan çöpler şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde deniz dibinden 10 dakikada çıkan çöpler şaşırttı

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne yaptığı 10 dakikalık dalışta, çoğunluğu plastik maddeden oluşan iki torba çöp çıkardı.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne yaptığı 10 dakikalık dalışta, çoğunluğu plastik maddeden oluşan iki torba çöp çıkardı.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, iki öğrencisiyle birlikte eğitim dalışlarına devam etti. Gökoğlu ve öğrenciler sahilde yüzenlerin meraklı bakışları arasında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize dalış yaptı. 15 metre derinliğe kadar yaklaşık 15 dakikalık dalış gerçekleştiren Mehmet Gökoğlu, iki poşet çöp ve olta takımları ile dönüş yaptı. Gökoğlu'nun çöpleri denizden çıkarmasına kıyıdaki amatör balıkçılarda yardım etti. Çöpler içinde daha çok plastik atıklar, maske, ıslak mendil gibi atıkların olduğu dikkat çekti. Gökoğlu, su altındaki plastik atıkları görüntülediği ve topladığı anlar su altı kamerasına yansıdı.

"PLASTİK ATIK ARTIŞI ÇOK FAZLA"

Her hafta aynı yere dalış yaptıklarını dile getiren Gökoğlu, kirlenmenin her geçen gün arttığının altını çizdi.

Dünyanın en güzel sahillerinden biri olan Konyaaltı'nda 15 metre derinliğe kadar indiklerini ifade eden Mehmet Gökoğlu, "Ancak kirlilik çok fazla. Sigara izmaritinden tutun her türlü plastik atık var. Küçük ambalajlar, pet şişeler, ıslak mendil, pet bardak, maske, karadaki çöplerden aklınıza ne gelirse su altında görebiliyoruz" dedi.

"İŞARET BUNLAR"

Bu kirlilik karşısında çok üzüldüklerini dile getiren Gökoğlu, "Kirlenmenin boyutunu görüyoruz. Plastik kirliliğin çok hızlı girdiğinin işaretleri bunlar. Belirli bir metreye kadar gittik. Dönüşümüzde on dakika içinde iki poşet çöp çıkardık. Burası bizim dalış eğitim yerimiz. Biz her girdiğimizde temizlik yapıyoruz. Biyolojik çeşitliliğinde fazla olduğu bir yer burası. Deniz akvaryumunun borusu var. Balıklarda bizi her girdiğimizde karşılarlar" diye konuştu.

(İsa Akar - Gazi Taş-İHA)

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde deniz dibinden 10 dakikada çıkan çöpler şaşırttı

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde deniz dibinden 10 dakikada çıkan çöpler şaşırttı

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde deniz dibinden 10 dakikada çıkan çöpler şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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