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Dünyaca ünlü Kangallar bu tesiste korunuyor

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Dünyaca ünlü Kangallar bu tesiste korunuyor Dünyaca ünlü Kangal köpeği ırkını korumak amacıyla kurulan Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi ayda 3 bin ziyaretçi ağırladı Dünyaca ünlü Kangal köpeği ırkını korumak amacıyla kurulan Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi ayda 3...

KANGAL, SİVAS (İHA) - Dünyaca ünlü Kangallar bu tesiste korunuyor

Dünyaca ünlü Kangal köpeği ırkını korumak amacıyla kurulan Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi ayda 3 bin ziyaretçi ağırladı

SİVAS - Dünyaca ünlü Kangal köpeği ırkını korumak amacıyla kurulan Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi ayda 3 bin ziyaretçi ağırladı

Sivas'ta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Meraküm mevkiine yapılan Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi geçtiğimiz aylarda ziyarete açılmıştı. Kangal köpeği ırkının korunması, daha iyi tanıtılması ve takibinin kurumsal olarak yapılması amacıyla kurulan merkezde 22 damızlık 30 yavru Kangal köpeği bulunuyor. Köpeklerin bakımı büyük bir özenle yapılırken merkezde veteriner hekimde hazır bulunuyor. Vatandaşlar tarafından da oldukça beğenilen Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi yaz aylarında aylık 3 bin ziyaretçiyi ağırladı. Sonbahar ayının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte ziyaretçi sayısı düşse de merkez kente gelen ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.

22 damızlık 30 yavru köpek bulunuyor

Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezi Tesis Sorumlusu Doğan Aydın, merkezde 22 damızlık 30 yavru Kangal köpeğinin bulunduğunu belirterek, " Bulunduğumuz yerin asıl amacı kangal köpeğinin ırkını korumak, ırkını devam ettirmek. Piyasada çok fazla kangal köpeği diye değişik kırma köpekler satılıyor onu hakiki kangal köpeği ırkını koruma amaçlı yapılmış bir projedir. Şu anda damızlık 22 tane köpeğimiz var 30'a yakında yavru köpeğimiz var. Bakımları günlük sabah yemekleri, suları veriliyor, temizlikleri yapılıyor zaten gelen ziyaretçilerde teşekkür ediyor temizlik konusunda, bakım konusunda yerimizi gayet temiz ve bakımlı tutuyoruz" şeklinde konuştu.

Ayda 3 bin kişi ziyaret etti

Aydın, "Yaz döneminde 7 ve 8'inci ayda gayet iyiydi ortalama aylık 3 bin civarında ziyaretçimiz vardı ama kış dönemine girdik 9'uncu ayda biraz düştü. Ziyaretçilerin tepkileri çok güzel özellikle hayvanlara temiz bakılması, hayvanların düzenli olması o konuda tepkiler gayet iyi geliyor. Burada öncelikle kangal köpeklerimizi geziyorlar, çocuklarla birlikte yavru köpekleri seviyorlar. Kafeteryamız var çaylarını kahvelerini içebiliyorlar, dinlenme yerlerimiz var, çardaklarımız var, oralarda oturup zaman geçirebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Merkeze ziyarete gelen Mehmet Y. Mersin'den kardeşini ziyaret etmek için Sivas'a geldiğini belirterek, "Yeğenim köpekleri merak edince bu tesise geldik. Gayet güzel, oldukça temiz, arkadaşlar gayet ilgililer, oldukça profesyonel bir ekip karşıladı bizi. Gayet güzel ve keyifli zaman geçiyor şuan" dedi.

Dünyaca ünlü Kangallar bu tesiste korunuyor

Dünyaca ünlü Kangallar bu tesiste korunuyor

Dünyaca ünlü Kangallar bu tesiste korunuyor

Dünyaca ünlü Kangallar bu tesiste korunuyor
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