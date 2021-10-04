Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Fatih'te anlamlı açılış - Haberler
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Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Fatih'te anlamlı açılış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Fatih'te anlamlı açılış

Fatih Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ni hizmete açtı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ni hizmete açtı.

Fatih Belediyesi'nin sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumaya ve iyileştirmeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Yedikule Hayvan Barınağı içerisinde açıldı. Açılışa; Fatih İlçe Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Narin, Milliyetçi Hareket Parti İlçe Başkanı Mehmet Celep ve çok sayıda hayvansever katıldı. Başkan Turan açılış kurdelesini protokolle birlikte kesti, ardından incelemelerde bulundu. Açılışa gelen çocuklar hayvanlarla yakından ilgilendi.

"Fatih'te yaşayan hayvanlarında belediye başkanlığını yapıyoruz"

Modern bir merkez kurduklarını ifade eden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Fatih'te Yedikule Hayvan Barınağımız vardı zaten. İstanbul'daki sokak hayvanları için en önemli barınma merkezlerinden bir tanesiydi. Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Benim de çok mutlu olduğum bir konu. Çünkü Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nin açılışını yaptık. Bu merkez İstanbul'da şu anda bazı belediyelerimizde var ama çok modern bir merkez kurduk. Bu merkezde ameliyat odaları, viral enfeksiyon, enfeksiyon odaları ayrıca ameliyat sonrası bakım odaları var. 95 tane hayvanımızın barınacağı bir yer. 3 veteriner hekimimiz, 3 veteriner teknikerimiz ve yaklaşık 10 ekibimizle hayvanlarımızı dışardan toparlayan çok iyi bir ekibimiz var. Biz bu şehirde yaşayan herkesin belediye başkanlığını yapıyoruz. Burada sadece insanlar yaşamıyor, diğer canlılarımız da yaşıyor. Doğal olarak bu ilçede ve Fatih'te yaşayan hayvanların da belediye başkanlığını yapıyoruz. Çünkü onların da ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Hayvan haklarıyla ilgili çok güzel kanunlar çıkartılıyor. Bugün de Fatih'te önemli bir gün. Hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

Tedavi Merkezi ünitesi içerisinde kayıt, operasyon odası, operasyon sonrası bakım odası, bakteriyel enfeksiyon odası, viral enfeksiyon odası ve yoğun bakım üniteleri de hizmet veriyor. - İSTANBUL

Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Fatih'te anlamlı açılış

Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Fatih'te anlamlı açılış

Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Fatih'te anlamlı açılış

Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Fatih'te anlamlı açılış

Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Fatih'te anlamlı açılış

Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Fatih'te anlamlı açılış

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Haber: Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Fatih'te anlamlı açılış - Haberler
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