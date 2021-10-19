İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 19 Ekim 2021

ABONE OL DÖNÜŞÜMÜN ÖZNESİ OLARAK KENT MERKEZLERİ VE DOĞAL ÇEVRE

"Dönüşümün Öznesi Olarak Kent Merkezleri ve Doğal Çevre" online panelinin moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. M. Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER gerçekleştirdi.

Esenler Belediyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi tarafından düzenlenen Dönüşümün Öznesi Olarak Kent Merkezleri ve Doğal Çevre online panelinde Prof. Dr. Jale ERZEN, "Doğa ve Kültür Bütününde Kent", Prof. Dr. Celal Abdi GÜZER, "Çatışma ve Süreklilik Alanları Olarak Kent ve Doğal Çevre", Doç. Dr. Aynur ATMACA CAN, "Bahçe Kültürü ve Çiçeklerin Estetiği", Hatice Kübra BAŞTUĞ, "Türk Bahçeleri ve Özellikle Eski İstanbul Bahçelerinin Karakteristiğini Bir Seçki ile Okumak", Kemal Gürcan BAL, "İstanbul'un Diğer Sakinleri Sokak Hayvanlarının Gözünden Şehre Bakmak" ve Kazım SAÇ, "Esenler'de Doğal Çevre Kullanımı ve Prestij Parklar" üzerine konuştu.

Moderatör Prof. Dr. M. Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER'in ve katılımcıların katkılarıyla kent merkezleri ve doğal çevre üzerine değerlendirmeler ve yeni tartışma başlıkları konuşuldu.

KENT VE DOĞAL ÇEVRE PANELİNİN SONUÇLARI BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YAYINLANACAK Dönüşümün Öznesi Olarak Kent Merkezleri ve Doğal Çevre'nin ilk paneli "Afet Dönemlerinde Kent Merkezlerinin Kullanımı; Pandemi ve Kamusal Alan" ve ikinci paneli "Dönüşümün Öznesi Olarak Kent Merkezleri ve Doğal Çevre"nin makaleleri yine Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları tarafından yayımlanması planlanmaktadır.

PROF. DR. SAADETTİN ÖKTEN ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ Belediyemizin, ilke imza attığı projelerden biri olan "Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi", şehre dair kalıcı düşüncelerden yola çıkarak, yenilikçi fikirler üretmek çözüm odaklı olmak amacıyla kurulan akademik bir kadro ile hayata geçirildi.

Akademik bir kadro tarafından üretileN projelerle, adeta ilçenin kentsel dönüşüm üssü olan Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi, insana saygı çerçevesinde Esenler'i şehrin tarihi, kültürel, sosyal ve fiziki dokusu ile bütünleştirerek, İstanbul'un vizyonuna değer katıyor.

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi'nde geliştirilip uygulamaya konulan projelerle, fiziki olarak Esenler'in İstanbul'a yükselen bir ilçesi olmasına zemin hazırlanırken, aynı zamanda vatandaşlarımızın İstanbul'u daha iyi anlaması da sağlanıyor.

Merkezin faaliyetleri ve yayınları hakkında daha fazla bilgiye bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

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