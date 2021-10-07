Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorlara ozon tedavisi eğitimi verildi - Haberler
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Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorlara ozon tedavisi eğitimi verildi

AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Sağlık
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorlara ozon tedavisi eğitimi verildi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi bünyesinde kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ozon tedavisi uygulama eğitimi gören 11 hekim, sertifikalarını aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi bünyesinde kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ozon tedavisi uygulama eğitimi gören 11 hekim, sertifikalarını aldı.

GETAT Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 2020 yılında hizmete açılan merkezin uygulamanın yanı sıra eğiticileri de eğittiğini ifade etti.

Üniversite bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi ile planlama yaparak 11 doktor için ozon uygulamasıyla ilgili 4 Eylül'de kurs süreci başlattıklarını aktaran Hotar, şunları kaydetti:

"Ozon gazı uygulaması tıbbın tamamlayıcı bir alanı olarak yer almakta. Çok yaygınlaştığı için genel olarak hepimizin bir fikri oluştu. Bizim zaten bu merkezi oluşturmaktaki asıl amacımız bu tür uygulamaları merdiven altından ve uzman olmayan kişilerin elinden kurtarmak, uzman hekimler eliyle tıbba yardımcı bir alan olarak oluşturmak.

Mevzuatımız engelliyor ama hepimiz biliyoruz ki bir şekilde bu yöntemler, çok talep olduğu için yanlış yerlerde uygulanabilmekte. Bunları engellemek adına üniversitemiz çatısı altında yetkin bilim insanlarıyla bu uygulamaları başlatmış olduk."

Merkezde yakın zamanda kupa, proloterapi, mezoterapi, homeopati, filoterapi ve hipnoz gibi alanlarda da eğitimcilerin eğitimi uygulamasını başlatacaklarını kaydeden Hotar, vatandaşların ve hekimlerin GETAT merkezine gelerek konunun uzmanı kişilerden hem tedavi hem de eğitim alabileceklerini sözlerine ekledi.

Merkezde görevli Uzm. Dr. İsmail Eseoğlu da ozon tedavisinin herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını, uygun ellerde ve hijyenik şartlarda uygulandığında özellikle kronik hastalık süreçlerinde faydalarının bilindiğini anlattı.

Eseoğlu, "Özellikle bağışıklığı düşmüş hastalarda bağışıklığı güçlendirmek, anti-aging, enerji verme ve birçok hastalıktan koruma amaçlı ozon tedavisini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Hotar, eğitimi başarıyla tamamlayan 11 doktora sertifikalarını verdi.

AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorlara ozon tedavisi eğitimi verildi - Haberler
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