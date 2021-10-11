Doktor olma hayaline beyin tümörü engeli

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da yaşayan ve hayali doktor olmak olan 16 yaşındaki Baran Dolaşır, sağlığına kavuşmak için tümörle mücadele ediyor. Dolaşır, 5 santimetreye kadar büyüyen tümörün alınması için yardım bekliyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 841. Sokakta yaşayan 16 yaşındaki Baran Dolaşır'a, 3 yıl önce baş dönmesi şikayetiyle götürüldüğü hastanede tümör teşhisi konuldu. Acilen ameliyata alınan genç başarılı ameliyat sonrası yoğun bakımda geçen 27 günlük süreçten kurtuldu. 3 yıl sonra yüzde felç oluşumu ve yürüyememe problemi başlayan Dolaşır, hastaneye tekrardan başvurdu. Hastanede çekilen tomografi ve yapılan tetkikler sonucu Baran'ın beyninde yeniden tümör oluştuğu tespit edildi.

Acılı baba Nihat Saraç, oğlunun her geçen gün durumunun daha tehlikeli hale geldiğini ve acilen ameliyat yapılması için destek çağrısında bulunarak evladını kurtarmalarını istedi. Saraç, "Baran çocuk iken kendi kendine baygınlık geçiriyordu, kusuyordu yolda yürüyemiyordu. Alıp doktora götürdüm, beyin filminin çekilmesi gerektiğini söyledi. Film çektikten sonra doktor acilen ameliyat etmemiz gerektiğini söyledi. Beyninde tümör olduğunu söyledi ve burada ameliyat olamayacağını belirtti, ben de alıp Malatya'ya götürdüm. 27 gün boyunca orada çocuğu yatırdık ameliyat ettiler. Başarılı bir ameliyat geçti, aradan 3 yıl geçti çocuğumun başında tekrar tümör oluştu. Durumu şu an çok kötü doktorlar acilen ameliyat olması gerektiğini söyledi. Yüzünde felçlik oldu, gözü kapanmıyor durumu acil, bir ayağı tutmuyor. Oynayamıyor, arkadaşlarına baktıkça gün gün eriyor, baba neden gözüm kapanmıyor, yürüyemiyorum diyor o dedikçe ben kendi kendimi yiyorum" dedi.

"Yürümek, koşmak, oynamak, okula gitmek istiyorum"

16 yaşındaki Baran Dolaşır, doktor olma hayali olduğunu ve yürümek, koşmak, arkadaşlarıyla oyun oynamak istediğini kaydederek, yardım beklediğini belirtti. Dolaşır, "Üzülüyorum, pencereden bana bakıyorlar, oynayamıyorum, dışarı çıkamıyorum. Bana yardım etsinler Allah rızası için. Yürümek, koşmak, oynamak, okula gitmek istiyorum. Hayalim okula gitmek, doktor olacağım" diye konuştu.

(Murat Başal/İHA)