Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul'da İsmailağa Kur'an Kursu'nu ziyaret etti

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da İsmailağa Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da Fatih İlçe Müftülüğü'ne bağlı İsmailağa Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Akşam namazını öğrencilerle birlikte kılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, namaz sonrası öğrencilere yaptığı konuşmada Kur'an eğitiminin önemini anlattı.

Başkan Erbaş, Hazreti Peygamberin, "Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. " hadisini hatırlatarak, "Öğrenenler de öğretenler de burada. Biz de bu hayırlı insanların, talebelerin bulunduğu yerdeyiz. Rabbimizin bir müjdesi var, "Kur'an'ı biz indirdik onun muhafızı biziz. " Kur'an'ı muhafaza etmenin en önemli yollarından birisi de onun ezberlenmesidir. Allah Teala hafızlar vesilesiyle Kur'an-ı Kerim'i koruyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın hafızlar için bir mükafatıdır. Zımnen onların Kur'an'ın koruyucusu olduklarına işaret ediliyor" diye konuştu.

Hafızlığın önemine değinen Başkan Erbaş, şunları söyledi:

"Burada yetişen kardeşlerimiz olarak inşallah ileride İmam Hatip Lisesi'ni, İlahiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra her biriniz mihraplarımızda, minberlerimizde, kürsülerimizde Kur'an'ın hafızı olarak hizmet edeceksiniz. Gönlüm istiyor ki hafızlarımız ilahiyat fakültelerinde akademisyen olsun. Hafız tefsircilerimiz, fıkıhçılarımız, hadisçilerimiz olsun. Cenab-ı Hak yar yardımcınız olsun. En güzel bir şekilde eğitimlerinizi, tahsillerinizi tamamlarsınız ve Hafızlığınızın zekatını da verir duruma gelirsiniz. ya hafız yetiştiren hocalar olursunuz ya da hafız yetiştirme imkanı olmasa dahi ulum-i İslamiyye alanında kendisini yetiştirmiş mütehassıs hocalar olarak milletimize hizmet edersiniz. "

Başkan Erbaş, ayrıca yatsı namazını da İsmailağa Camii'nde kıldırdı ve namaz sonrasında cemaate hitap etti.

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