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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'yu ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Haberler | Genel

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'yu ziyaret etti Mevlid Kandili programı nedeniyle Kastamonu'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kastamonu Valiliğini ziyaret etti.

KASTAMONU (İHA) - - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'yu ziyaret etti

KASTAMONU - Mevlid Kandili programı nedeniyle Kastamonu'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kastamonu Valiliğini ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, mevlid kandili programı nedeniyle geldiği Kastamonu'da Vali Avni Çakır'ı ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş, burada yaptığı açıklamada Mevlid Gecesini tebrik ederek, "Sevgili Peygamberimizin dünyayı teşriflerinin seneidevriyesinde Kastamonu'dayız. Kadim şehrimiz, Selçuklu ve Osmanlı hatırası güzel şehrimiz Kastamonu'da bu akşam inşallah Nasrullah Camii'nde mevlid-i şerif programı yapacağız." dedi.

Programda Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde vefat edenlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okuyacaklarını ve dua edeceklerini belirten Başkan Erbaş, "Bundan birkaç ay önce yaşamış olduğumuz sel felaketinde vefat eden kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz. İnşallah bu akşam Nasrullah Camii'nde okuyacağımız Kur'an-ı Kerim'leri, yapacağımız duaları onların ruhlarına da göndereceğiz. Rabbim böyle felaketleri, afetleri hiçbir zaman, ülkemizin hiçbir şehrine, hiçbir beldesine yaşatmasın. Rabbim, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şefaatine hepimizi nail eylesin" diye konuştu.

Başkan Erbaş, Valilik ziyaretinin ardından Kastamonu Üniversitesi yerleşkesinde 2014 yılında yapımına başlanan fakat yaklaşık 7 yıldır tamamlanamayan cami inşaatını gezdi. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'dan cami inşaatı hakkında bilgiler aldı.

Ziyarette Başkan Erbaş'a Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ile Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'yu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'yu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'yu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'yu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'yu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'yu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'yu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'yu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'yu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'yu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'yu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'yu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'yu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'yu ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Son Dakika Haberleri
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