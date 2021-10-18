Adana'da diyalize giren 3 kardeş böbrek nakli olacakları günü umutla bekliyor

FIRAT, MALATYA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kardeşlerini böbrek yetmezliğinden kaybeden, Hasan, Fırat ve Ayfer Sönmez kardeşler, nakil olacakları günü umutla bekliyor.

Gülbahçe Mahallesi'nde yaşayan Rukiye ve Cemal Sönmez çiftinin 9 çocuğundan ikiz olan Hasan ve Hüseyin'e 24 yaşındayken 2010 yılında böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Yaklaşık 3 yıl boyunca diyalize giren ikiz kardeşlerden Hüseyin, 7 yıl önce hayatını kaybetti.

Çiftin diğer ikizleri Fırat ve Ayfer'e de 24 yaşına geldiklerinde böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Şu an hep birlikte diyalize giren Hasan, Fırat ve Ayfer kardeşler, nakil olup sağlıklarına kavuşacakları günü bekliyor.

Böbrek hastası kardeşlerin ağabeyi Celal Sönmez, AA muhabirine, 3 kardeşinin bir an önce sağlığına kavuşmasını beklediğini söyledi.

Kardeşleri için elinden geleni yapmaya çalıştığını anlatan ağabey Sönmez, "Artık annemin gözyaşlarına dayanamıyorum, çünkü bir kardeşimi böbrek yetmezliğinden kaybettik diğerlerini de kaybetmek istemiyoruz." dedi.

Sönmez, kardeşlerinin nakil olup sağlıklarına kavuşmasını umutla beklediklerini aktardı.

Yaklaşık 2 ay önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan Fırat Sönmez, "Bir aileden 3 kişinin böbrek hastası olması çok zor bir durum. Sadece manevi olarak değil maddi olarak da öyle. Bütün yük abimin omuzlarında, devletimizden bize yardım etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Hasan Sönmez, 7 yıldır diyaliz makinesine bağlı yaşadığını ifade ederek, bir an önce sağlığına kavuşup çalışma hayatına geri dönmek istediğini dile getirdi.