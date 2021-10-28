Dikili'de ağılı yanan ve keçileri telef olan üreticiye destek sözü - Haberler
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Dikili'de ağılı yanan ve keçileri telef olan üreticiye destek sözü

AA / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel
Dikili'de ağılı yanan ve keçileri telef olan üreticiye destek sözü

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, İzmir'in Dikili ilçesinde ağılının yanması sonucu 28 keçisi telef olan üreticinin zararını karşılayacaklarını ifade etti.

İZMİR (AA) - İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, İzmir'in Dikili ilçesinde ağılının yanması sonucu 28 keçisi telef olan üreticinin zararını karşılayacaklarını ifade etti.

Samanlık Mahallesinde küçükbaş hayvancılık yapan Muharrem Çetin'e ait ağılda 22 Ekim'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında içeride bulunan 28 keçi telef olurken ağıl da kullanılamaz hale geldi. Konunun kendisine ulaşması üzerine Özen ve beraberindeki heyet, Çetin'in yanına giderek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özen, "En kısa zamanda Dikili Kaymakamlığımızla birlikte ağılını yeniden yapacağız, 28 keçisini yerine koyacağız. Muharrem abimizin zararını karşılama konusunda destek veren Dikili Kaymakamlığı SYDV'a, İzmir Koyun Keçi Birliğine, Dikili AK Parti İlçe Başkanlığına, Samanlık Mahallesi Muhtarı ve mahalle sakinlerine, İzmir'in yardım sever üreticilerine teşekkür ederiz." diye konuştu

AA / Yusuf Şahbaz - Son Dakika Haberleri
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