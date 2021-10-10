DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Esenyurt İlçe Teşkilatı'nın açılışında konuştu Açıklaması

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Türkiye'de bu fiyat artışının sebebinin köküne indiğinizde, döviz kuru vardır. Siz ülkenin ekonomisini yönetemezseniz, hem kur hem faiz artarsa işte çarşı ve pazarın fiyatı artar." dedi.

Babacan, partisinin Esenyurt İlçe Teşkilatı'nın açılışında yaptığı konuşmada, demokrasi hasretini bu meydanda gidermeye başladıklarını, Türkiye'nin tümünün demokrasiyle yeniden buluşacağını söyledi.

İktidarın, ülkeyi karanlık bir tünelin içine soktuğunu savunan Babacan, "Bu tünelde hukuksuzluk, adaletsizlik, yolsuzluk, yasaklar, yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı var. Koskoca ülke bu kötü yönetimin elinde can çekişiyor. Ülkemiz, varlık içinde yokluk çekiyor. Pandemi sonrasında, bütün dünyada ekonominin çok hızlı şekilde canlandığı bir dönemdeyiz. Merkez Bankalarının trilyonlarca dolar, trilyonlarca avro para basıp dünyaya saçtığı dönemdeyiz. Tam bir varlık içinde yokluk çekiyor benim ülkem. Asgari ücret açlık sınırının dahi altındayken, kamu kaynaklarından nemalananların 10-15 yerden maaş alanların keyfine diyecek yok." diye konuştu.

Vatandaşın "hayat pahalılığı var", "fiyatlar el yakıyor" dediğini aktaran Ali Babacan, "Son bir yılda binlerce vatandaşımızla sohbet ettim. Herkes 'yeter artık' diyor. Şimdi sıra İstanbul'da. İnşallah İstanbul bu işi çözecek. İstanbul tüm Türkiye'nin özeti. Bütün saha çalışmamızı inşallah İstanbul ile taçlandıracağız. Partimizin de Türkiye'nin de nihai başarısını belirleyecek şehir İstanbul'dur. En büyük ilçesi olan Esenyurt da İstanbul başarısının belirleyicisi olacak." dedi.

Fiyat artışlarına değenin Babacan, "Makarnaya yüzde 88, süte yüzde 99, doğalgaza yüzde 89, elektriğe yüzde 99 zam yapıldı. Elektriğe, doğalgaza zam yapan kim? Hükümet değil mi? Kendi belirlediği fiyatlara yüzde 80-90 zam yapıyor. Hatta tarımda kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 168 arttı. Türkiye'de bu fiyat artışının sebebinin köküne indiğinizde, döviz kuru vardır. Siz ülkenin ekonomisini yönetemezseniz, hem kur hem faiz artarsa işte çarşı ve pazarın fiyatı artar." dedi.

Ali Babacan, iktidara geldiklerinde ekonomiyi güçlendireceklerini, devletin kaynaklarını bollaştıracaklarını, ihtiyacı olan vatandaşlara da fersah fersah destek vereceklerini ve yardım yapacaklarını dile getirerek, sosyal yardım ve sosyal desteklerin bir vatandaşlık hakkı olduğunu belirtti.

Konuşmasının ardından Babacan, eşi Zeynep Babacan, DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, DEVA Partisi İlçe Başkanı Halis Kahriman, parti yöneticileriyle birlikte kurdele keserek, partisinin Esenyurt İlçe Teşkilatı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Babacan'a, Başbakan Yardımcılığı dönemde Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan kredi borcunun son taksitinin transfer talimatını tuşa basarak verdiği ana ait fotoğraf, DEVA Partisi İlçe Başkanı Halis Kahriman tarafından hediye edildi.