Derebaşı Virajları adrenalin ve doğa tutkunlarını ağırlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Derebaşı Virajları adrenalin ve doğa tutkunlarını ağırlıyor

AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel
Derebaşı Virajları adrenalin ve doğa tutkunlarını ağırlıyor

Bayburt-Trabzon arasında yer alan, "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı Virajları, doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

GÜMÜŞHANE (AA) - Bayburt- Trabzon arasında yer alan, "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı Virajları, doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

1914 yılındaki Rus işgali sırasında yöre halkının çalıştırılmasıyla inşa edildiği bilinen yolda, özellikle kış aylarında çığ ve heyelan gibi doğa olayları sıkça yaşanırken, bölgenin karakteristik özelliği olan sis, Soğanlı Dağları zirvesindeki vadi boyunca etkisini sürdürüyor.

Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan www.dangerousroads.org adlı site tarafından 6 yıl önce "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı Virajları, sarp kayalıklar üzerinde ve araçla tek seferde dönülmesi mümkün olmayan 13 keskin virajla sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyeleri, sürücülere zor anlar yaşatan ancak doğal güzellikleriyle de son yıllarda doğa ve fotoğraf tutkunları için yeni bir rota haline gelen Derebaşı Virajları'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Bayburt ve Gümüşhane'den yola çıkan doğa tutkunu 21 kişi araçla Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyüne geldi. Yürüyüşlerine buradan başlayan ekip, Bayburt ile Trabzon arasında "dünyanın en tehlikeli yolu" olarak bilinen Derebaşı Virajları'na ulaştı.

Yoğun sis ile yağmurun da etkili olduğu güzergahta yürüyüşlerini sürdüren ekip, yaklaşık 15 kilometre katetti.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, AA muhabirine, bölgede doğal güzellikleriyle dikkati çeken turizm rotalarını sık sık ziyaret ettiklerini söyledi.

Bu yılki programlarına Derebaşı Virajları'nı aldıklarını belirten Akbulut, "Hava şartları biraz ağır olmasına rağmen çok güzel bir geziydi. Burası dünyanın en zorlu yollarından birisi olmasıyla dikkati çekiyor. D 915 Karayolu üzerindeyiz ve burası sürücüler tarafından kullanılıyor. Kullanıldığı için çok zor bir parkur. İkinci bir aracın buradan geçmesi gerçekten zor. Herkese burayı gezip görmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

Zorlu hava koşullarına rağmen belirledikleri parkuru tamamladıklarını dile getiren sporculardan Fatma Cebeci de şunları kaydetti:

"Son derece keyifli bir aktiviteydi. Bildiğiniz gibi Derebaşı Virajları dünyanın en zorlu yollarından biri. O yüzden diğer insanların da gelip görmesi gereken yerlerden birisi olduğunu düşünüyorum."

İlk kez Derebaşı Virajlarına geldiğini ifade eden İlknur Olcay ise hava ve fiziksel koşulların zorlu olmasına rağmen güzel bir yürüyüş yaptıklarını anlattı.

Sporculardan Furkan Şekerli de güzel bir atmosferde yürüyüş yaptıklarını vurgulayarak, "O konfor alanımızdan çıkıp böyle bir yere gelince insanların gerçekten hayatla olan mücadelesini görüyoruz. Ama burada şehir hayatından çıkıp vakit geçirmek çok keyifli." değerlendirmesinde bulundu.

Derebaşı Virajları adrenalin ve doğa tutkunlarını ağırlıyor

Derebaşı Virajları adrenalin ve doğa tutkunlarını ağırlıyor

Derebaşı Virajları adrenalin ve doğa tutkunlarını ağırlıyor

Derebaşı Virajları adrenalin ve doğa tutkunlarını ağırlıyor

AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri
Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel ortaya çıktı! Tüm sırları araştırılıp gün yüzüne çıkarılacak

Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel ortaya çıktı! Tüm sırları araştırılıp gün yüzüne çıkarılacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Engin Altay Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mustafa Destici
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Gülben Ergen Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Marcao Muslera Serdar Aziz Sergen Yalçın Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Derebaşı Virajları adrenalin ve doğa tutkunlarını ağırlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 12:33:23. #1.17#