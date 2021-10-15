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Denizli'de Erasmus günleri başladı

İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Haberler | Yerel

Denizli'de Erasmus günleri başladı Erasmus programı'nın tanınırlığını ve bu programa yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak, potansiyel yararlanıcıları Erasmus'tan yararlanmaya teşvik etmek amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı içerisinde Erasmus Günleri...

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de Erasmus günleri başladı

DENİZLİ - Erasmus programı'nın tanınırlığını ve bu programa yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak, potansiyel yararlanıcıları Erasmus'tan yararlanmaya teşvik etmek amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı içerisinde Erasmus Günleri etkinlikleri düzenleniyor. "Erasmus Days" Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikle AB bağlı tüm ülkelerle aynı anda gerçekleştiriliyor.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan "Erasmus Days" açılış etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Yasin Temel, Erasmus projesi yapan okul müdürleri, öğretmenler ile davetliler katıldı.

"Dünya çapında 5000'den fazla etkinlik düzenlendi"

Etkinliğin açılış kurdelasını kesen İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmasında "Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de Erasmus Günleri'ni kutluyoruz. 2020 yılında Erasmus Days etkinliklerine 84 ülke katıldı. Dünya çapında 5000'den fazla etkinlik düzenlendi. Ülkemiz 656 etkinlikle en çok katılım sağlayan ikinci ülke oldu. Erasmus Günleri bu yıl 14-15-16 Ekim 2021 tarihlerinde tüm Avrupa'da yararlanıcı kurumların gerçekleştireceği etkinliklerle kutlanıyor. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak düzenlediğimiz bu Erasmus Günleri proje sergisi kapsamında; merkez ve ilçelerimizden toplam 16 okulumuz, yürüttükleri projelerin çıktılarını sergileme ve yaygınlaştırma fırsatı buluyorlar. Bu sayede hem projelerinin görünürlüğünü artırma fırsatını yakalıyorlar, hem de başka okul ve öğretmenlere ilham kaynağı olma fırsatları olacak. Erasmus projesi gerçekleştiren okullarımızın projelerini ve gerçekleştirdikleri hareketliliklerini de kapsayan videolar ve proje sergimiz müdürlüğümüzün resmi YouTube sayfasında yayınlanacaktır. Erasmus Days etkinliklerinin ana sayfasında, Erasmus kapsamında projesi bulunan Denizli'deki okullarımız tarafından, şu ana kadar 28 etkinlik kaydı yapılmıştır. Hedefimiz Erasmus projelerinde ilerleyen yıllarda daha fazla okulumuz ile daha çok projeye ulaşmaktır. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

"Erasmus Days" etkinliği kapsamında Türkiye Ulusal Ajansınca ilimizden kabul edilerek hibe alan 28 Erasmus projesi sergilendi. Yapılan etkinlikle ilimizden hayata geçirilen Erasmus projelerinin tanıtılması, yaygınlaştırılması ve diğer okullarında yeni projeler hazırlamasına teşvik etmesi amaçlanıyor.

Denizli'de Erasmus günleri başladı

Denizli'de Erasmus günleri başladı

Denizli'de Erasmus günleri başladı

Denizli'de Erasmus günleri başladı
İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Son Dakika Haberleri
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