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Davraz'da zambak ekimi yapıldı

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Davraz'da zambak ekimi yapıldı

Davraz Turizm Merkezi'nde turizmi 12 aya yayma hedefiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun da katılımıyla zambak ekimi yapıldı.

ISPARTA (İHA) - Davraz Turizm Merkezi'nde turizmi 12 aya yayma hedefiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun da katılımıyla zambak ekimi yapıldı. 15 dekarda ekimi yapılan zambaklar alt yapısı hazırlanan damlama sulama sistemiyle yetiştirilecek. Davraz'da geçtiğimiz yıllarda deneme amaçlı dikilen lavantalar başarı bir şekilde yetişerek bu sezon hasat edildi ve merkeze gelir sağlanmıştı.

Davraz'daki lavanta tarlası Türkiye'nin tek bir alanda oluşturulmuş en büyük lavanta tarlası olma özelliği taşıyor. Geçtiğimiz yıllarda yine lavantayla beraber deneme dikimi yapılan güller de başarılı bir şekilde yetişerek katma değer sağladı. Merkezde 50 dekar alanda gül bahçesi oluşturuldu. Böylelikle Isparta'daki gül ve lavanta sezonu Davraz sayesinde birer ay uzamış olacak. Sezonunda gül ve lavanta hasatına yetişemeyen konuklar, gülü Temmuz ayı ortalarına kadar, lavantayı ise Eylül ayı ortalarına kadar Davraz'da görebilecek.

Davraz Turizm Merkezi kış sezonu hazırlıklarını da devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan modern günübirlikçi tesisleri, düzenli araç oto parkları ve kamelyalarıyla ziyaretçilerine nitelikli hizmet sunmaya kaldığı yerden devam edecek. Merkezde mekanik tesislerin ve kayak pistlerinin bakımları da aksatılmadan yapılarak önümüzdeki kış sezonuna hazırlanıyor. Merkezin pist kalitesinin arttırılması ve karın çabuk erimesinin önüne geçebilmek için tesisler bölgesindeki alanda çimlendirme çalışmaları devam ediyor.

(Muhammed Enes Yapalıkan/İHA)

Davraz'da zambak ekimi yapıldı

Davraz'da zambak ekimi yapıldı

Davraz'da zambak ekimi yapıldı

Davraz'da zambak ekimi yapıldı

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