Datça'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Haberler
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Datça'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Datça'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Muğla'nın Datça ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gün boyu devam eden törenlerle coşkuyla kutlandı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gün boyu devam eden törenlerle coşkuyla kutlandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Datça'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Datça'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim'de Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. 29 Ekim'de de sabah 09.00'da halkın yoğun katılımıyla öğrenciler hazırladıkları çeşitli oyunları sunarken, büyükler de halk oyunları gösteri ile güne renk kattı. Kutlamalar akşam saatlerinde de sürdü. Askeri birliklerin öncülük ettiği fener alayında yüzlerce Datçalı hep birlikte Cumhuriyet için yürüdü. Etkinlikler Kurtalan Ekspres konseri ile son buldu. Konserde vatandaşlar doyasıya eğlenirken, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, konser sonunda sahneye çıkarak vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. - MUĞLA

Datça'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Datça'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Datça'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Datça'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Datça'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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