DAMWON Kia ormancısı Canyon hesap paylaşımı nedeni ile ceza aldı! - Haberler
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DAMWON Kia ormancısı Canyon hesap paylaşımı nedeni ile ceza aldı!

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DAMWON Kia ormancısı Canyon hesap paylaşımı nedeni ile ceza aldı!

Yetenekli ormancı para cezasına çarptırıldı!

Riot Kore, DWG Kia ormancısı Canyon'a hesap paylaşımından dolayı 300,000 ? (yaklaşık 2300TL) ceza verdi!

4 Ekim tarihinde DWG Kia, Youtube kanalı üzerinden Canyon'un normal oyun oynadığı bir video paylaşmıştı. Yetenekli ormancı farklı bir hesap üzerinden oynadığı için video şu an kaldırılmış durumda.

DWG Kia, Riot'un hesap paylaşım kuralının yalnızca dereceli Oyunlar için geçerli olduğunu düşündüğünü söyledi. Haber ci Ashley Kang tarafından yapılan bir çeviriye göre, DWG KIA 5 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Video sırasında, yalnızca dereceli oyunların hesap paylaşımı cezasını girdiğini düşündük fakat yanılmışız" dedi.

DWG Kia'nın video editörünün açıklaması ise şu şekilde oldu:

"Oyuncunun ve katılımcıların kişisel bilgilerini korumak ve ayrıca MMR kesintisini önlemek için, talimatım doğrultusunda içerik ekibimizden birinin sahip olduğu bir League of Legends hesabı kullanarak normal League of Legends oyunlarını oynama kararı alındı."

Haber ci Kevin Kim'e göre, DWG KIA bu kurala uymadığı için 2.000.000 ? (yaklaşık 14.920TL) para cezasına çarptırıldı. Karar, LCK Ceza İndeksi'ne göre verilmiş olup, önümüzdeki 14 gün içinde yeniden değerlendirilebilek.

Bunun dışında Canyon Kore'deki Riot hesabından 30 günlük yasaklama aldı. Ancak bu ceza Dünya Şampiyonası'nı herhangi bir şekilde etkilemeyecek.

DWG Kia'nın konu hakkında yaptığı son açıklama ise şöyle:

"Gelecekte, oyunun işleyişinin yargı yetkisi ve çevre düzenlemeleri konusunda net bir anlayış benimseyecek ve DWG KIA içeriğini üretme şeklimize büyük özen göstereceğiz."

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