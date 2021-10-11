KARESİ, BALIKESİR (Habermetre) - DAHA TEMİZ VE YEŞİL KARESİ İÇİN AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILDI

Daha temiz ve yeşil bir Karesi hedefiyle Karesi Belediyesi tarafından inşa edilen Temizlik İşleri Ek Hizmet Binası açılışı ve 1. Sınıf Katı Atık Getirme Merkezi temel atma töreni gerçekleştirildi.

Karesi Belediyesi yeni yatırımlarının açılış ve temel atma törenlerini sürdürüyor. Karesi Belediyesi tarafından Üçpınar Mahallesi'nde inşa edilen Temizlik İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası açılışı ve inşa edilecek olan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi temel atma töreni gerçekleştirildi. Daha temiz ve yeşil bir Karesi hedefiyle inşa edilen ve edilecek olan yatırımlar için düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılışı yapılacak ve temeli atılacak olan yatırımların tanıtıldığı kısa film gösterimi ardından törenler başladı.

BAŞKAN ORKAN: "TEMİZLİK HİZMETLERİ KALİTESİ ARTACAK"

Törenlerin açılış konuşmasını Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan yaptı. Göreve geldikleri günden bu yana belediyenin iyi idare edilmesi için planlamalar yaptıklarını söyleyen Başkan Orkan, belediye gelir gider kalemlerini azaltma çalışmaları yaptıklarını belirtti. Belediye giderlerini azaltmak için 16 adet çöp toplama kamyonu alındığını ifade eden Orkan, "16 adet çöp toplama kamyonu aldık. Ayrıca 2 tane de Çevre Şehircilik bakanlığımızdan 2 kamyon geldik. 18 adet kamyonumuz ile çöp toplama ve çevre temizlik işlerini kendimiz yapmaya başladık. 3 ayda giderler çıkarıldıktan sonra belediye kasasına 692 Bin TL gelir elde etmiş olduk. Bu belediye giderini azaltıp, gelirini arttırma yönünde önemli bir rol oynadı. 3 ayda bir kamyonu bedavaya getirmiş olduk. Böylelikle gideri azaltıp, geliri arttırdık. Bu kamyonlara da yer bulabilir ve bakımını yapmak için yer arayışına girdik. Personelimizin de iyi şartlarda çalışmasını istedik. Üçpınar bölgemiz olan şuan bulunduğumuz 26 dönümlük alanda Temizlik İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binamızı inşa ettik ve bugün açıyoruz. Temizlik hizmetlerimiz yeni binamız ile daha kaliteli hale gelecek" dedi.

13 ÇEŞİT ATIK TOPLANARAK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILACAK

26 dönümlük alanın 12 dönümünü Temizlik İşlerine ayırdıklarını hatırlatan Başkan Orkan şöyle konuştu:

"Bu 26 dönümün yaklaşık 12 dönümünü temizlik işlerine ayırdık. Bu 12 dönümünde inşaatını yaparken, ekip arkadaşlarımız burayı da kendisi yaptı. Bu binaların hepsini kendi Fen İşleri personelimiz yaptı. Elektrik işlerini bir firmaya verdik ve asfaltlama konusunda Büyükşehir Belediyemizden destek aldık. Burası kendi ekiplerimizle yapınca bize 1 milyon 300 bin lira gibi bir rakama mal oldu. Bu dışarıya ihale edilseydi 3 milyona yakın maliyeti olacaktı. O nedenle kendi işlerimizle yapmamızın bir artısı oldu. Bunu yaparken de daha ne yapılabilir diye düşündük. 1. Sınıf Katı Atık Getirme Merkezimizi kurmayı planladık. Bugün oranında temelini atacağız. Burada 13 çeşit katı malzemesi toplanacak. Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin de başlattığı sıfır atık projesinin de başlangıcı olacak. Sıfır atık konusunda karesi önder ve güçlü bir belediye olacak. "

YEŞİL KARESİ VE KÜLTÜR SANAT ÇALIŞMALARI

Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesini de hayata geçirdiklerini belirten Orkan, "Güneş çıktığı gibi belediyemiz kasasına para akıyor. Davutlarda inşa ettiğimiz 1. 2 MW'lik GES projemiz inşallah Allah nasip ederse 5 MW'ye çıkaracağız. Her şey gelir gider değil. Geçmişimiz ve tarihimizle ilgili de çalışmalar yürüttük. Karesi Beyliği Türbesi onarımını yaptık. Yakın zamanda Yıldırım Beyazıt İmarethanesi'nin restorasyonunu yaparak Kültür ve Sanat Evi'ne dönüştürdük. Atatürk Evi yapıyoruz. Burası benim hayalimdi. Karesi olarak ne yapabiliriz ve nerede doğrusunu yapmanın mücadelesini veriyoruz. Birlik ve beraberlik ile doğru çalışma ile hizmetlerimizi ilerletiyoruz. Yeşil alan sayımızı arttıralım dedik. Geldiğimiz günden bu yana 11 farklı yeşil alan çalışması yaptık. Bunların sayısını daha da arttıracağız. İlk geldiğimizde 2 metrekare olan yeşil alan sayısını 4 metrekareye çıkarttık. Bunu 10 metrekareye çıkartma hedefimiz var. Böylelikle Yeşil Dostu karesi anlayışını da yerine getirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

BAŞKAN YILMAZ'DAN TEŞEKKÜR

Başkan Orkan ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bir konuşma yaptı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ı çalışmalarından ötürü tebrik eden Başkan Yılmaz, "Dinçer başkanım yaptıklarının belki 10'da birini anlattı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ama bu işler tek başına olmuyor. Meclis üyeleri destekleyecek. Siyasi irade destekleyecek. Vekillerimiz bunun peşinde bütçe için koşacak. Odalarımız destekleyecek. Muhtarlarımız temsili vücut olacak. Bu işler elbirliği ile oluyor. Şehri ne kadar çok insan sahiplenirse o kadar iyi oluyor. Bunun sağından solundan çeken insanlara da sıranı bekle daha çok çalış, vakti zamanı geldiğinde zaten bunu kimse engelleyemez. Şehrimiz güzel bir şehir. Hizmetlere ekip olarak devam ediyoruz" dedi.

Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit'te bir konuşma yaparak Başkan Orkan ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Açılışın hayırlara vesile olmasını dileyen Yiğit, 4 haftadır Balıkesir'de olduğunu ifade ederek, çevre yatırımlarının artmasını diledi.

ÇELİK: "GENÇLERİMİZİ BİLGİLENDİRMELİYİZ"

Son olarak ise AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik bir konuşma yaptı. TBMM'nin açıldığını ve ilk kabul edilen maddenin Paris İklim Anlaşması olduğunu hatırlatan Çelik, "Ekmek kaidesi peşinde koşan insanlara iklim ve çevre denildiğinde biraz lüks kaçıyor belki ama eğer geleceğimizi de düşüneceksek. Bunu asla bugünden itibaren göz ardı etmememiz gerekiyor. Gördük Marmara Denizin halini. Başınızı diğer tarafa çevirdiğiniz de deniz ne hale geldi. Toprak belli etmiyor ama çevrede bu hale geliyor. Yarın öbür gün sularımızın da bu hale gelme riski var. Bizler bunları yönetmek zorundayız. Burada çok kıymetli 3 belediye başkanı var. Bu konuda çalışmalar yürütüyorlar. Su musluğumuza gelene kadar hangi maceralardan geçiyor, bunu bilen yok. Bu konuda gençlerimizin bilgilendirilmesi lazım. Geçen senenin 4/3'ü kurak geçti. Dünya kurak bir dönem doğru gidiyor. Suyun kıymetini bilmemiz lazım. Belediye başkanlarımızdan suyun musluğa gelene kadar hangi yollardan geçtiğinin anlatıldığı bir program yapılabilir. Keza katı atık değil sadece kanalizasyona giden atığında nasıl deşarj edildiğinin anlatılması gerekiyor. Dinçer başkanım 3 milyona mal olacak yeri 1. 3 milyona mal ettiğini söyledi. Ne oldu Karesi Belediyesi tasarruf etti. Bu parayla hepimize başka hizmetler gelecek " şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından alanda Temizlik İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binasının kurdelesi kesildi. Son olarak ise Başkan Orkan ve davetliler 1. Sınıf Katı Atık Getirme Merkezinin temel atma törenini duaların ardından geçekleştirdi. Başkan Orkan tören sonunda davetlilere tesisleri gezdirerek bilgiler verdi.

Törenlere Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit, AK Parti Balıkesir Milletvekili ve MKYK Üyesi Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Miletvekili Adil Çelik, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erol Ayvaz, AK Parti karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, MHP Karesi İlçe Başkanı Kürşat Burak Boduroğlu, belediye meslis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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