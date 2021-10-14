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Daha önce boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiye otomobiliyle çarpıp, sürükledi (2)

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel
Daha önce boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiye otomobiliyle çarpıp, sürükledi (2)

TUTUKLANDIAydın'ın Efeler ilçesinde, Şenol Yıldırım'a otomobiliyle çarpıp, sürükleyerek ağır yaralanmasına neden olan Erdinç Aksoy, tutuklandı.

EFELER, AYDIN (DHA) - TUTUKLANDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Şenol Yıldırım'a otomobiliyle çarpıp, sürükleyerek ağır yaralanmasına neden olan Erdinç Aksoy, tutuklandı. Tutuklanan Aksoy'un ifadesinde, "Şenol Yıldırım'ın, 1.5 yıldır boşanma aşamasında olduğum D.A.'nın erkek arkadaşı olduğunu biliyordum. Olaydan 8 ay önce D.A.'nın çantasında ikisinin fotoğrafını gördüm. Olay günü Şenol Yıldırım ile ilk kez karşılaştık. Şenol Yıldırım bana küfretti. Daha sonra aracımın camından bana, 'Seni bitireceğim' diye seslendi. Daha sonra sürücü tarafına yöneldi. Korkutmak amacıyla aracı ileriye hareket ettirdim, bu esnada yeşil ışık yandı. Aracı korkutmak maksadı ile biraz daha sürdükten sonra Şenol Yıldırım'ın yana düşeceğini düşünerek yola devam ettim. Kasten aracımı üzerine sürmüş ve yola devam etmiş değilim. Yıldırım, aracımın yanına geldiğinde elini beline attı. Silah ve bıçak çekeceğini düşündüm. Korkutmak istedim" dedi.

Burhan CEYHAN/AYDIN,


Daha önce boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiye otomobiliyle çarpıp, sürükledi (2)

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Haber: Daha önce boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiye otomobiliyle çarpıp, sürükledi (2) - Haberler
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