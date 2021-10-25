Cumhuriyet ve festival coşkusu birlikte yaşanacak

Üç gün sürecek ve ilk gün Kabile Sirk Sanatları Gösterisi ile start alacak festivalde Alternatif Sahnede saat 16.00'da Post42 Söyleyişisi ve saat 17.30'da da Murat Bizel Perküsyon Şov sahne alacak. Sonrasında ise festivale katılanlar yeniden Kabile Sirk Sanatları Gösterisiyle buluşacak. Akşam 20.00'de ana sahnede ise Manuş Baba konser verecek.

GENÇLER DOYASIYA EĞLENME İMKANI BULACAK

Festivalin ikinci günü olan 28 Ekim Perşembe günü saat 13.30'da Sekapark Uçurtma Tepesi alternatif sahnede Hayrettin Söyleşisi ardından festival alanında Kabile Sirk Sanatları Gösterisi devam edecek.15.30'da Özge Arda yerel konser sonrası saat 16.30'da Kabile Sirk Sanatları Gösterisi ve saat 17.30'da da Murat Bizel Perküsyon Şov ve saat 19.00'da yeniden Kabile Sirk Sanatları Gösterisi yer alacak. Akşam 20.00'de ana sahnede ise gençler, rap müziğin ünlü ismi Sagopa Kajmer konserinde doyasıya eğlenme imkanı bulacak

CUMHURİYET COŞKUSU YAŞANACAK

Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivalin üçüncü günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda saat 13.00'te Kabile Sirk Sanatları Gösterisi'nin ardından yazar Gökhan Müftüoğlu-Gri Koç, okurlarıyla söyleşi ve imza etkinliğinde bir araya gelecek. Saat 16.00'da yine Alternatif Sahne'de Alper Rende söyleşisi düzenlenecek. Aynı gün saat 17.00'de Kabile Sirk Sanatları Gösterisi ve saat 17.30'da da Murat Bizel Perküsyon Şov ve saat 19.00'da yeniden Kabile Sirk Sanatları Gösterisi düzenlenecek. Akşamı da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Türk müziğinin güçlü seslerinden Funda Arar, 'Cumhuriyet Konseri' verecek.

ÜÇ GÜN BOYUNCA AÇIK OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalde üç gün boyunca Sirk Sanatları Gösterileri, söyleşiler ve perküsyon şovun yanı sıra Tahta Bacak, Jonglör Performans, Lastik Kız, Tek Teker Jonklör, Pandomim, Canlı Heykel Performans da yer alacak. Ayrıca Sekapark Uçurtma Tepesi alan içerisinde konumlandırılan Şişme Oyun Grupları Balon Futbolu, Sumo Güreşi, Canlı Langırt, Ayak Bilardosu, Dev Jenga, Şişme Dart, Gladyatör, Denge Parkuru veya Rodeo, Karaoke, Mini Golf Sahası, Futbol Dart festival boyunca kullanıma açık olacak.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'DAN DAVET

Tüm Kocaelililere Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılma çağrısı yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Bu yıl üçüncü kez düzenleyeceğimiz Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali'ni, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılı coşkusu ile birleştiriyoruz. Kocaelili hemşerilerimize Cumhuriyet ve festival coşkusunu birlikte yaşatacağız. Festival boyunca düzenleyeceğimiz konserlerimiz ve etkinliklerimizle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olmaya hemşerilerimi davet ediyorum. Gelin, en büyük bayramımızı büyük bir coşkuyla ve gururla kutlayalım" dedi.

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