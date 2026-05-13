Torreira'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Şikayetçiyim

Beyoğlu'nda alışveriş merkezi önünde darbedilen Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, yaşadığı olayı emniyette anlattı. Şüpheli Y.Y. tarafından başına yumruk atıldığını belirten Torreira, saldırgandan şikayetçi oldu.

  • Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Beyoğlu'nda bir kişinin kafasına yumruk attığını ve saldırganın taksiyle kaçtığını ifadesinde anlattı.
  • Torreira, saldırının nedenini bilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirtti; sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildi.
  • Şüpheli Y.Y. gözaltına alındı; daha önce 'kasten yaralama' kaydı ve uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

Beyoğlu’nda yumruklu saldırıya uğrayan Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira’nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Uruguaylı futbolcu, saldırı anını detaylarıyla anlattı.

“FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM”

Torreira ifadesinde, arkadaşlarıyla tenis oynadıktan sonra bir kişinin yanına gelerek fotoğraf çektirdiğini söyledi. Daha sonra başka bir kişinin daha yanına yaklaştığını belirten yıldız futbolcu, onun da fotoğraf çektirmek istediğini düşündüğünü ifade etti.

“KAFAMA YUMRUK ATTI”

Lucas Torreira, bu sırada şüpheli Y.Y.’nin aniden kafasına yumruk attığını anlattı. Uruguaylı futbolcu, saldırganın daha sonra taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

“NEDEN YAPTIĞINI BİLMİYORUM”

Saldırının neden gerçekleştiğini bilmediğini ifade eden Torreira, kontrol amaçlı hastaneye gittiğini ve saldırgandan şikayetçi olduğunu belirtti. Yapılan kontrollerde yıldız futbolcunun sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık oluştuğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli Y.Y.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin daha önce “kasten yaralama” suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi. Ayrıca hakkında uzaklaştırma kararı olduğu da ortaya çıktı.

ŞOFÖRÜ DE MÜDAHALE ETTİ

Olay sırasında Torreira’nın şoförü E.S.’nin de tarafları ayırmak amacıyla saldırgana yumruk attığı belirtildi. Şüpheli Y.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
