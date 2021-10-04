Çubuk'ta 'Dijital Dönüşümde Yapay Zeka Eğitici Eğitimi'ne katılan kursiyerlere sertifika - Haberler
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Çubuk'ta "Dijital Dönüşümde Yapay Zeka Eğitici Eğitimi"ne katılan kursiyerlere sertifika

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk'ta

Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Dijital Dönüşümde Yapay Zeka Eğitici Eğitimi"ne katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Dijital Dönüşümde Yapay Zeka Eğitici Eğitimi"ne katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Ankara Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni yapıldı.

Hayri Aslan Ortaokulu Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen törene katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, yapay zeka alanında yapılan çalışmaları önemsediklerini belirtti.

İlçelerinde 50 gönüllü öğretmenin eğitimi tamamladığını kaydeden Kılıç, "Yapay zeka alanında öğretmenlerimizin yetiştirilmesi önemli. Yeni kuşaklara, çocuklarımıza bugünün ve geleceğin bir değeri olarak yansıtılması çok önemli. İnşallah bu öğretmenlerimiz de bir taraftan öğrencilerine bir taraftan da meslektaşlarına bu konuda eğitim verecekler." dedi.

Kılıç, bünyelerindeki Ar-Ge birimiyle sürekli gelişimi destekleyen çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize yenilikler ve yeni teknolojiler sunmanın çabası içindeyiz. Bu nedenle bu tür eğitimleri çok önemsiyoruz. Düzenlenen bu eğitimle öğretmenlerimiz, eğitimde teknoloji kullanımı, mevcut müfredatı işlemelerinde en etkin teknikleri nasıl kullanabilecekleri, yapay zeka ve makine öğrenmesi alanlarındaki yeterlilik ve uygulamada yetkinliklerinin artırılması konularında teorik ve uygulamalı eğitimler aldılar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çubuk'ta 'Dijital Dönüşümde Yapay Zeka Eğitici Eğitimi'ne katılan kursiyerlere sertifika - Haberler
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