Çoğu kişi hala bilmiyor! Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay yeniden gündemde

Türkiye'de askerlik, genç erkekler tarafından genellikle hayatın ilerleyen dönemlerinde hep iyi hatırlanan bir anı olarak kalır. Askerlikte yapılan şakalar ve edilen arkadaşlıklar, insanın hayatı boyunca hatırlayıp güldüğü anıları arasında en sağlam yerini korur. Ancak askeriyelerde ve askeri okullarda çeşitli söylentiler de hızla yayılır. İşte o söylentilerden biri, günümüzde bile geçerliliğini koruyan "Kesik başlı yarbay" hikayesi...

KULELİ ASKERİ LİSESİ'NDE BAŞLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne önemli komutanlar yetiştiren Kuleli Askeri Lisesi'nin zirvede olduğu dönemlerde, alt sınıfları korkutmak için bir hikaye üretildiğine rivayet ediliyor. Bu efsaneye göre bir asker, kendilerine kötü davranan ve zulm eden yarbaya karşı artık sabrının sonuna gelmiş ve yarbayın kafasını kesmiştir.

YARBAY'IN HAYALETİ KORİDORLARDA

Efsaneye göre askerin kendisini öldürmesini hazmedemeyen yarbay, kesik başıyla koridorlarda gezmeye devam eder. Hatta, öyle bir detay daha vardır ki bu yarbay bir yerden sonra merhamete kavuşur ve geceleri üstü açılan askerlerin üstünü örter.

DİĞER KIŞLALARA DA YAYILDI

Kesik başlı yarbayın hikayesi sadece Kuleli Askeri Lisesi'nde değil, diğer kışlalara da artık yüksek sesle dilden dile dolaşmaya başlar hale geldi. Öyle ki askere yeni giden gençlere ilk anlatılan hikayelerden biri de bu hikaye olur.

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