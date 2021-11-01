cNed: "Bana bit attı ve ben bu bit'i Twitch'e bildirmedim, parayı aldım."

cNed, bit-scam olayının içinde yer aldığı iddialarına bugün yaptığı bir canlı yayın ile cevap verdi. cNed, biti atan kişiyle bizzat hiçbir zaman görüşmediğini, atan kişiyle abisi aracılığı ile konuştuğunu söyledi.

cNed: "Biti çocuk attı, bit bana geldi. Bu biti o zaman Twitch'e bildirmeyip parayı aldım. Abimin bana söylediğine göre biti atan kişi kanalına bit atıp kanalını kapatırım dedi. Bunun üzerine ben çocuğa bitin yarısını atmak durumunda kaldım. İstemeden de olsa teknik olarak işin içinde olmuş oldum malesef. Keşke o zaman böyle şeyler aklıma gelseydi de iade etme gibi, bunu yapabilseydim." açıklamasını yaptı.

cNed'in abisi Alihan İpek ise Twitter hesabından bir twitlonger paylaştı.

Paylaşılan twitlonger yazısı şöyle:

"Herkese merhaba, fazla vaktinizi almayacağım. Dün gece sabaha kadar Discord'da birkaç arkadaşımın yardımı sayesinde Kojou isimli şahısla aramda geçen konuşmaların tamamına zorda olsa ulaştım. Şu anki nicki "Deleted User e3c55eb5" olarak bulunuyor. Daha önce kendisiyle herhangi bir şekilde konuşma geçmişi olan birisi bu nicki aratarak beni doğrulayabilir.

Burada oturup dakikalar boyunca kendimi savunmak için bir şeyler yazmayacağım çünkü ben ne yazarsam yazayım siz anlamak istediğinizi anlayacaksınız. Önceki tweetlerimde belirttiğim gibi bu işi organize etmediğimi ve bu işten hiçbir kazanç sağlamadığımı bir kez daha hatırlatmak isterim. Ayrıca bundan sonraki süreçte ihtiyaç duyulması halinde elimdeki bütün bilgileri ve delilleri ilgili makamlarla paylaşacağımı da bildirmek isterim.

Kendi ayıplarınızı örtmek için etrafınızdakileri yakmaya çalışacaksanız; aranızdaki bitscammerları ve hile kullananları ifşa etmenizi öneriyorum : )"

Alihan İpek, bu yazıya ek olarak aşağıdaki görselleri paylaştı:

İhtiyaç duyulması halinde elindeki tüm bilgileri ilgili makamlar ile paylaşacağını söyleyen Alihan İpek, "aranızdaki bit-scammerları ve hile kullananları ifşa etmenizi öneriyorum" sözünü kullandı. Bu da akıllara acaba profesyonel VALORANT ekiplerinin birisinde oynayan bir veya birkaç kişinin hile mi kullandığı sorusunu getirdi. cNed ve abisi Alihan İpek'in şu ana kadar tüm açıklamaları yukarıdaki gibi oldu bir gelişme olursa bu haberi güncelleyeceğiz.

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