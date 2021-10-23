Cinayet şüphelileri kanlı kıyafetlerini silerken kameraya yakalandı

ERZİNCAN (DHA) - TUNCELİ'de 3 gün önce tabiat parkında cesedi bulunan Bülent Demirkaya'nın (42), birlikte içki içtiği 2 arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin cinayeti işledikten sonra bir büfeye giderek, kanlı ve çamurlu kıyafetlerini temizlediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Tunceli- Erzincan karayolunun 10'uncu kilometresindeki Örenönü Tabiat Parkı'nda 20 Ekim günü yürüyüş yapan bir kişi, yerde hareketsiz yatan erkeği görüp ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. Cesedin, üzerindeki ceketin cebinden çıkan kimlikle Bülent Demirkaya'ya ait olduğu belirlendi. Demirkaya'nın başında darp izi olduğu saptandı.

Bu arada, şüphelilerin kıyafetleri ve üzerlerindeki doku örnekleri ile Bülent Demirkaya'nın üzerinde elde edilen bulgular ve doku örnekleri Polis Kriminal Dairesi'ne gönderildi.