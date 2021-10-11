CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı

Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu - Haberler | Güncel
CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı

CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve ilçe yönetimi görevden alındı.

İZMİR (DHA) - CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve ilçe yönetimi görevden alındı. CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Şenoyar, hakkında ayrıca disiplin dosyası hazırlandı.

CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ilçede yapılacak silisyum içerikli mermer ocağına tepki gösterdi. Şenoyar, bu paylaşımına dikkat çekmek içinde yarı çıplak bir kadın fotoğrafı koyup, 'Dikkatinizi çektiğime göre!' notunu ekledi. Şenoyar'ın mermer ocağına tepkisini göstermek için yaptığı bu paylaşım Cumhur İttifakı'nın tepkisine neden oldu. Parti içinden de tepkilerin yükseldiği paylaşımla ilgili olarak CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 'Tüzükte bir karşılığı varsa gereği yapılır' açıklamasını yaptı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı, Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve ilçe yönetimi görevden aldı. Şenoyar, hakkında ayrıca disiplin dosyası hazırlandı.

Şenoyar ve yönetiminin görevden almanın ardından geçici bir ilçe yönetimi kurulacağı ve tüzük gereği 30 gün içerisinde seçim yapılarak yeni yönetim oluşturulacağı bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu - Son Dakika Haberleri
Sena Altan cinayetinde yeni detay! Saplantılı aşığın kurbanı olmuş

Sena Altan cinayetinde yeni detay! Saplantılı aşığın kurbanı olmuş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin İdo Tatlıses Mustafa Keser Seren Serengil Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Kerem Aktürkoğlu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 20:03:37. #1.11#