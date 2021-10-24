CHP Emek Büroları seçim çalışmaları için sahaya iniyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "toplumun en yoksul ve dar gelirli kesimleri için ayrı ayrı çalışma grupları oluşturacaklarını" belirterek, "Asgari ücretlilerle, memurlarla, emeklilerle, motorlu kuryelerle, mağaza ve market çalışanlarıyla, atık kağıt işçileriyle, taşerondan kadroya geçemeyen işçilerle el ele vereceğiz." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP Emek Büroları, Türkiye genelindeki Emek Büro temsilcileri ile yaptığı toplantıyla seçim çalışmalarına başladı.

Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın koordinatörlüğündeki toplantıya Emek Büroları Merkez Yönetim Üyeleri olan Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, İzmir Milletvekili Kani Beko ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş katıldı.

Ağbaba, toplantıdaki konuşmasında, gelecek ay itibarıyla yoğun bir çalışma döneminin kendilerini beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren tüm illerimizde seçim çalışmasını başlatıyoruz. Toplumun en yoksul ve dar gelirli kesimleri için ayrı ayrı çalışma grupları oluşturacağız. Asgari ücretlilerle, memurlarla, emeklilerle, kayıt dışı ve güvencesiz olarak çalışan motorlu kuryelerle, mağaza ve market çalışanlarıyla, ev temizliğine giden kadın emekçilerle, atık kağıt işçileriyle, taşerondan kadroya geçemeyen işçilerle el ele vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin hangi yerinde bir emek gasbı varsa orada olacak ve partimizi iktidara taşıyacağız."

"EYT'li yurttaşlarımızın mağduriyeti son bulacak"

CHP'nin emekçilere yönelik vaatlerinin, iktidarı geri adım atmaya zorladığına dikkati çeken Ağbaba, şu görüşleri paylaştı:

"3600 ek gösterge konusunda tüm illerde iyi ve başarılı bir çalışma gerçekleştirdik. İktidar bunun üzerine kalkıp bir tarih vermek zorunda kaldı. Bu konunun takipçisiyiz. Genel Başkanımızın da belirttiği gibi 3600 ek göstergeyi AKP'ye yaptıracağız. Eğer yapmazlarsa iktidarımızda bu sorun derhal çözülecek. Sadece 3600 ek gösterge değil, EYT'li yurttaşlarımızın da mağduriyeti son bulacak, taşerondan kadroya geçişte kadro hakkı alamayan işçilerimize yönelik adaletsizlik de son bulacak. En düşük emekli aylıkları asgari ücret seviyesine çekilecek. Emekliler için intibak yasası hayata geçirilecek. Grev hakkı, memurlarımız için anayasal güvenceye kavuşturulacak. Asgari ücrette vergi kesintisine son verilecek. Yani AKP'nin açlığa, güvencesizliğe terk ettiği tüm emek kesimleri iktidarımızda haklarını alacak."

Toplantının son bölümünde, Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir tarafından "Aile Destekleri Sigortası" konulu sunum gerçekleştirildi.