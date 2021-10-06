Canan Dağdeviren kimdir? Canan Dağdeviren neyi bulmuştur? - Haberler
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Canan Dağdeviren kimdir? Canan Dağdeviren neyi bulmuştur?

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Canan Dağdeviren kimdir? Canan Dağdeviren neyi bulmuştur?

Giyilebilir kalp pilinin mucidi Dr. Canan Dağdeviren, başarılarıyla adından tüm dünyada bahsettiriyor. Önemli işlerin altına imza atan Canan Dağdeviren kimdir? Canan Dağdeviren neyi bulmuştur? Bilimsel anlamda birçok başarıya imza atan Canan Dağdeviren aynı zamanda Forbes dergisinin 30 yaş altı Bilim insanı listesinde de yer alıyor. Peki, Canan Dağdeviren kimdir? Canan Dağdeviren kaç yaşında? Canan Dağdeviren'in hayatı ve biyografisi!

Canan Dağdeviren kimdir? sorusunun yanıtı araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. Türk fizik mühendisi Canan Dağdeviren yaptığı bilimsel çalışmalar ile dünyanın dikkat çeken bilim insanları arasında yerini almayı başardı. Medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz çalışan giyilebilir bir kalp çipi (PZT MEH) ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştiren Canan Dağdeviren Forbes dergisinin 30 yaş altı bilim insanı listesinde yer almayı başardı. Peki Canan Dağdeviren kimdir?

CANAN DAĞDEVİREN KİMDİR?

Canan Dağdeviren 4 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk fizik mühendisi. Canan Dağdeviren, halihazırda Medya Sanatları ve Bilimleri alanında LG Kariyer Geliştirme Profesörlüğünü yürüttüğü Massachusetts Institute of Technology'de Türk akademisyen, fizikçi, malzeme bilimci ve yardımcı doçenttir.

Canan Dağdeviren kimdir? Canan Dağdeviren neyi bulmuştur?

Canan Dağdeviren neyi bulmuştur?

Harvard Üniversitesi'ne "Genç Akademi Üyesi" olarak kabul edilen ilk Türk olan mezunumuz Dr. Canan Dağdeviren, cilt kanserinin teşhisini kolaylaştıracak, dövme gibi vücuda yapıştırılabilen ve 10 saniyeden daha az sürede sonuç veren cihaz geliştirdi.

Yaşamı

1985 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Kocaeli'de tamamladı. 2007'de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programındaki yüksek lisans eğitimini 2009'da tamamladı. Aynı yıl Fulbright bursu kazanarak UIUC'da Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde doktora eğitimine başladı. Bu süreçte esnek ve katlanabilir, deri üstüne yapıştırılabilir veya giyilebilir elektronik aletler üzerine çalışmalar yaptı. Doktora derecesini Aralık 2014'te aldı. Medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz çalışan giyilebilir bir kalp çipi (PZT MEH) ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştirdi. Forbes'in 30 Yaş Altı Bilim İnsanı listesinde de yer aldı.

Canan Dağdeviren kimdir? Canan Dağdeviren neyi bulmuştur?

Kendisi bilime olan merakında iki dönüm noktası olduğunu belirtmektedir. Bunlardan ilki babasının kendisine Marie Curie hakkında hediye ettiği bir kitap, ikincisi ise Erdal İnönü'den bizzat aldığı Anılar ve Düşünceler adlı eserdir. Özellikle Erdal İnönü ile tanışmasının lisedeki alan seçiminde etkili olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca motivasyonunun düşük olduğu zamanlarda Mustafa Kemal Atatürk'ten ilham aldığını da bir demecinde açıklamıştır.

Başarıları

Forbes dergisinin '30 yaşından küçük 30 bilim insanı' listesine girdi Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Harvard Üniversitesi'nin Genç Akademi üyeliğine (Junior Fellow of Harvard) seçildi.

MIT Technology Review'un her yıl derlediği 35 Yaş Altı Mucitler listesinde yer aldı.

Illinois Innovation Prize

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