Çanakkale Kahramanları için 10 kitap yazılacak

ÇANAKKALE (Habermetre) - Resmi Gazetede yayımlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda, kültür ve sanat alanında yapılan faaliyetlere ve hayata geçirilecek politikalara yer verildi.

Program kapsamında Çanakkale ruhunun işlenerek kalıcı eserler ortaya çıkarılması da amaçlanıyor. Bu doğrultuda ise Çanakkale Kahramanlarını Öyküleştirme Çalışması adı altında 10 kitap yazılacak.

Resmi Gazetede yayımlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre Çanakkale şehitlikleri ve savaş alanları, ihya edilerek tarihi alan açık hava müzesine dönüştürülecek. Bu kapsamda Gelibolu Tarihi Alanı'nda yeni tespit edilen 2 şehitlikte düzenleme yapılacak. Seddülbahir Kalesi'nde Bab-ı Kebir'e ait ahşap tamamlama ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek. Namazgah Tabyası içinse tasarım projesi hazırlanacak.

Aziz Türk Millenin şanlı ve onurlu mücadelesi sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet'imizin ilan edilişinin 98. yıl dönümünde Çanakkale Valiliği tarafından düzenlenen program ve etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız büyük bir coşku, gurur ve sevinçle kutlandı. Çanakkale Valiliği tarafından Subay Orduevinde verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda davetliler Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş tarafından karşılandılar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonuna; Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Ülgür Gökhan, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, Vali Yardımcıları Ali Muhiddin Varol ve Hakkı Uzun, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, kaymakamlar, belediye başkanları, AK Par İl Başkanı Naim Makas, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Gülşen Uz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Ahmet Doğan, Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sebahat Korkmaz Demir, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, il müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri, şehit aileleri, muharip gaziler, kamu kurum ve kuruş temsilcileriyle toplumun her kesiminden davetliler kaldı. Aziz Türk Millenin şanlı ve onurlu mücadelesi sonucunda ilan edildiği tarih olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı bandosu tarafından salonda konser verildi. Resepsiyon süresince Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş konuklarla yakından ilgilendiler.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet