Çanakkale domatesi son turfanda hasadında üreticiyi güldürdü

ÇANAKKALE (DHA) - TÜRKİYE'de kendine has kokusu, rengi ve lezzetiyle meşhur Çanakkale domatesi, son turfanda hasadında üreticisini sevindirdi. İlk turfanda sonrası toptan 80 kuruşa alıcı bulan domatesin fiyatı, 4 liraya kadar çıktı. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya"Şimdi 4 liraya sattığımız domatesi, özellikle metropol kentlerde tüketicinin 15 liraya kadar fiyatla alarak yediğini duyuyoruz" dedi.

Kendine has kokusu, rengi ve tadıyla dikkat çeken Çanakkale domatesinin fideleri, mayısın başında toprakla buluştu. Domatesler, Temmuz ayının son günlerinde ilk turfanda hasat edildi. Ancak tarlada kilosu 80 kuruştan alınan Çanakkale domatesi üreticisini memnun etmedi. Bugünlerde ise son turfanda hasadı yapılan Çanakkale domatesi, toptan 3,5- 4 lira arasında fiyattan alıcı bulunca üreticiyi sevindirdi.

"Aslında sezonu 2 liradan açtık ama domates fiyatı birden 70-80 kuruşlara geriledi. Belli aralıklarla fiyatı çıkan domatesimiz şu anda 3,5-4 lira fiyatla tarlalardan alınıyor. Verim noktasında sıkıntısı olmayan ve hastalıklarla mücadele noktasında başarılı olan üreticimizi memnun ediyor. Ama tarlalardan çıktığı ile son tüketicinin aldığı fiyata bakarsak, makas iyice açılmış. Şimdi 4 liraya sattığımız domatesi, özellikle metropol kentlerde tüketicinin 15 liraya kadar fiyatla alarak yediğini duyuyoruz. Bu durum, bizim için üzüntü vericidir. Bunun tarladan çıktığı fiyat belli. Son tüketicinin bu domatese daha uygun fiyatlarla ulaşabiliyor olması aslında bizim en büyük temennimizdir. Çünkü üretim yaptığımız bütün ürünlere, bütün gelir gruplarına sahip tüketicilerin her an ulaşabiliyor olmasını arzu ediyoruz."