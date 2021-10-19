Çanakkale'de 'Nusret-2021 Davet Tatbikatı' başladı

ÇANAKKALE (DHA) - TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde NATO, Türk Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Çanakkale ve Saros Körfezi'nde düzenlenen 'Nusret- 2021 Davet Tatbikatı' başladı.

'Nusret- 2021 Davet Tatbikatı' öncesi Çanakkale Deniz Müze Komutanlığı Yüzbaşı Ahmet Saffet Konferans Salonu'nda basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, 1'inci Arama Tarama Filotillası Komodoru Deniz Kurmay Albay Cem Hasanoğlu, 2'nci Amfibi Gemiler Filotillası Komodoru Deniz Albay Birol Tütüncü, SNMCMG-2 Komodoru Albay Javier Nunez de Prado ve SNMCMG-2 Kurmay Başkanı Binbaşı Alesso Di Stefano ile NATO ve dost ülkelerin askerleri katıldı.

18- 28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek tatbikatta, mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim olanağı sağlamak, farklı ülkelere ait mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek amaçlanıyor.