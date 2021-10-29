Çanakkale'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi - Haberler
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Çanakkale'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

AA / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel
Çanakkale'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Çanakkale ve Lapseki'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale ve Lapseki'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve fener taşıyan grup, İnönü Caddesi ve Kordon boyunda yürüyerek Morabbin Parkı'na ulaştı.

Yaklaşık 20 bin kişi, marşlar söyleyip ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe ise yoğun katılım oldu.

Çarşı Meydanı'nda toplanan vatandaşlara Lapseki Belediyesi tarafından bayrak ve fener dağıtıldı.

Vatandaşlar ile birlikte Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, CHP ilçe Başkanı Yaşar Şaban Genç, İYİ Parti İlçe Başkanı Yakup Uzun ile yürüyüş yaptı.

Buradan eski sanayi bölgesine ulaşan yüzlerce kişi polis ekiplerinin kontrolünde iskeleye kadar yürüdü.

15 Temmuz Şehitler Parkında sona eren yürüyüşün ardından havai fişek gösterisi sunuldu.

Çanakkale'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Çanakkale'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Çanakkale'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Çanakkale'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

AA / Ercan Özçetin - Son Dakika Haberleri
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