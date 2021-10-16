BÜYÜKŞEHİR'E İSTANBUL'DA YOĞUN İLGİ

İSTANBUL (Habermetre) - Trabzon'un Fethi'nin 560'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Yenikapı Fuar alanında gerçekleştirilen Trabzon Tanıtım Günleri etkinliğine TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Dernekler Federasyon Başkanı İsmail Şatıroğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, çok sayıda bürokrat ve vatandaşlar katıldı. Trabzon Tanıtım Günleri'nin açılış konuşmasını yapan Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, "Her yıl düzenlediğimiz bu organizasyon katlanarak büyümeye devam ediyor. Burada kardeşliği ve beraberliği sağlıyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TRABZON BİRÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTIR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise konuşmasının başında tüm hemşehrilerini selamlayarak, "Binlerce yıllık tarihiyle birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış; insanlığın ortak mirasına çok önemli katkılarda bulunmuş, muhteşem coğrafyası ve doğal güzellikleriyle hem sakinlerini hem de ziyaretçilerini adeta büyüleyen; iş dünyasından bürokrasiye, siyasetten sanata her alanda yetiştirdiği büyük isimlerle tanınan kadim şehir Trabzon'umuzun İstanbul Tanıtım Günleri'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Trabzon adına, Trabzon Büyükşehir Belediyesi adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" dedi.

GURUR DUYUYORUZ

Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fetih seferinin zorlu bir sefer olduğunu hatırlatan Başkan Zorluoğlu, "Bilhassa o zamanki adıyla Bulgar Dağı (Zigana Dağı) aşılırken büyük meşakkat çekilmiştir. İşte bu zorluk karşısında, orada hazır bulunan Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın annesi sara hatun fatihe şu soruyu sorar: 'Hey oğul! Bu Trabzon'a bunca zahmet nedendir? ' Cihan padişahının sara hatuna cevabı Osmanlı'nın temel felsefesini de ortaya koyar: 'Hey ana! Bu zahmet din yolundadır. Çünkü bizim elimizde İslam kılıcı vardır. Eğer bu zahmeti ihtiyar etmezsek bize gazi demek yalan olur ve hem yarın hakkın huzuruna varınca utanırız, hecil oluruz…' İşte bizler böyle bir vizyonla fethedilmiş bir şehrin mensuplarıyız evlatlarıyız ve bununla da gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

İNSAN EVİNDE HUZUR BULUR

İnsanın ancak evinde, ocağında huzur bulduğunu dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Nerenin sakini olduğumuz, nerede sakinleştiğimizle ilgilidir esasında. Bizler nereye gidersek gidelim, Trabzon'da sükünet bulan insanlarız. Orada sakin olan, orada huzur bulan kimseleriz. Bizler yayla çocuklarıyız. O yaylalar hala orada… O tepeler, ormanlar, çayırlar, ırmaklar orada. Sonra… Uzun Sokak orada, Ganita, Faroz, Boztepe orada, Trabzonspor'umuz orada. Denizimiz, takalarımız, Uzungölümüz, Sümela'mız, horonumuz, kuymağımız orada. ve en kıymetlimiz Trabzonspor'umuz da orada" ifadelerini kullandı.

MESAFELER TRABZON AŞKINI BİTİREMİYOR

Trabzon'un çocukluklarının şehri olduğunu ifade eden Başkan Zorluoğlu, "Hepimizin çocukluğu orada. Çok çeşitli nedenlerle Trabzonlular olarak sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir tarafına yayılmış durumdayız. Ailesinde gurbetçi olmayanımız neredeyse yok. Ancak zorluklar, mesafeler bizi memleketimizden koparamıyor, Trabzon aşkımızı da asla bitiremiyor. İşte böyle günler, organizasyonlar vesilesiyle buluştuğumuzda, uzaklarda kalmış çocukluğumuzu buluyor, güzel memleketimizi yeniden yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, sizlerin Trabzon hasretini bir nebze olsun karşılayabilmek için çok çeşitli alanlarda çok çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin internet mecralarını, kültür-sanat faaliyetlerimizi ve renkli, çeşitli etkinliklerimizi yıl boyunca takip etmenizi özellikle istirham ediyorum" dedi.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Konuşmasının sonunda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Zorluoğlu, "Sayın İsmail Şatıroğlu'nun şahsında Trabzon Dernekler Federasyonu'na, hemşeri derneklerimize, Valiliğimize, İstanbul Büyükşehir Belediyemize ve diğer belediyelerimize, velhasıl emeği geçen herkese, bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. ve sözlerimin sonunda biliyorsunuz pazar günü Trabzonspor Fenerbahçe maçı var. İnşallah dostluk içinde gayet güzel maç olacak ama inşallah Trabzonspor bu maçı kazanacak. Bu duygularla sizleri özlem duyduğunuz Trabzon'umuzun hasretiyle kucaklıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN MUŞ VE BAŞKAN ZORLUOĞLU STANTLARI ZİYARET ETTİLER

Açılış konuşmalarının ardından Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, stantları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiler.

ZİYARETÇİLERE HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Trabzon Tanıtım Günleri'nde açtığı stant İstanbul'da bulunan Karadenizlilerden uğrak büyük ilgi gördü. Standı ziyaret edenlere Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

TARİH : 16. 10. 2021

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