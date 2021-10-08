Büyükşehir'de 'Pınarbaşı Zirvesi' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir'de 'Pınarbaşı Zirvesi'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Büyükşehir'de 'Pınarbaşı Zirvesi'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti. Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı heyeti ile ilçeye değer katan projeleri değerlendirdi.

Hem kent merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediyeleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç'ı, Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, AK Parti İlçe Başkanı Türkay Kara, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ve Başkan Yardımcısı Süleyman Şahan makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Pınarbaşı'nda yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik içerisinde Pınarbaşı projelerine destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman 16 ilçenin yanında olduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, ilçede yapılan çalışmalar ve ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek projeler hakkında istişarede bulunduklarını ifade etti. Pınarbaşı Belediye Başkanı Uzunluoğlu ise Başkan Büyükkılıç'a tüm ilçelere olduğu gibi Pınarbaşı ilçesine gösterdiği özel ilgiden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kubilay Aka Alişan Ezgi Mola Seda Sayan
Spor Ali Palabıyık Mesut Özil Ersun Yanal Serdar Aziz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Murat Kurum Ömer Fatih Sayan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Büyükşehir'de 'Pınarbaşı Zirvesi' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 12:55:15. #1.12#