Bursa'da çocukluk arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası - Haberler
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Bursa'da çocukluk arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası

AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel
Bursa'da çocukluk arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü çocukluk arkadaşını uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

GÜRSU, BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde, kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü çocukluk arkadaşını uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Ahmet Babur (25), cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün bazı yakınları ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Babur savunmasında, eve girdiğinde maktulün uyumadığını, kendisini beklediğini iddia etti.

Sanığın avukatı da müvekkilinin atılı suçu işlerken akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürerek Adli Tıp Kurumuna sevkinin sağlanmasını talep etti.

Müşteki vekili ise sanığın daha önce verdiği beyanlarda maktulün uykuda olduğunu ifade ettiğini, beyanların otopsi raporunu destekler nitelikte olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanığa, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını takdir indirimiyle müebbet hapis cezasına indirdi.

Sanığa "konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan da 5 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Gürsu ilçesinde, geçen yıl haziran ayında meydana gelen olayda, çocukluk arkadaşı Emrah Arslanoğlu'nu evine pencereden girerek 13 yerinden bıçakladığı iddia edilen Ahmet Babur gözaltına alınmıştı.

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bursa'da çocukluk arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası - Haberler
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