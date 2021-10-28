BÜLENT ERSOY'UN ORKESTRASI TAHLİYE EDİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BÜLENT ERSOY'UN ORKESTRASI TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KKTC'de sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası tahliye edildi.

KKTC'de sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası tahliye edildi.

Bülent Ersoy'un orkestrası, 28 Ağustos'ta çift aşının yanı sıra test de istenen KKTC'ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezalarının tamamlanan orkestra üyeleri bugün Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildi.

Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy'a suçlamalarda bulundu. İzgi, "Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor" dedi.

Orkestra üyelerinden Uğur Can Sesler annesi Nermin Taşpınarlı da tahliye için Kıbrıs'a geldi. Taşpınarlı, oğlunu orkestranın geldiği otel önünde karşıladı. Orkestra üyelerinin bu akşam saatlerinde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

BÜLENT ERSOY'UN ORKESTRASI TAHLİYE EDİLDİ

BÜLENT ERSOY'UN ORKESTRASI TAHLİYE EDİLDİ

BÜLENT ERSOY'UN ORKESTRASI TAHLİYE EDİLDİ

BÜLENT ERSOY'UN ORKESTRASI TAHLİYE EDİLDİ

BÜLENT ERSOY'UN ORKESTRASI TAHLİYE EDİLDİ

BÜLENT ERSOY'UN ORKESTRASI TAHLİYE EDİLDİ

BÜLENT ERSOY'UN ORKESTRASI TAHLİYE EDİLDİ

BÜLENT ERSOY'UN ORKESTRASI TAHLİYE EDİLDİ

BÜLENT ERSOY'UN ORKESTRASI TAHLİYE EDİLDİ

BÜLENT ERSOY'UN ORKESTRASI TAHLİYE EDİLDİ

BÜLENT ERSOY'UN ORKESTRASI TAHLİYE EDİLDİ

BÜLENT ERSOY'UN ORKESTRASI TAHLİYE EDİLDİ

BÜLENT ERSOY'UN ORKESTRASI TAHLİYE EDİLDİ

BÜLENT ERSOY'UN ORKESTRASI TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sahte PCR testi yapmışlardı, iddianame hazırlandı

Sahte PCR testi yapmışlardı, iddianame hazırlandı

 Son Dakika | KKTC Başbakanı Saner, UBP Genel Başkan adaylığından çekildiğini açıkladı

Son Dakika | KKTC Başbakanı Saner, UBP Genel Başkan adaylığından çekildiğini açıkladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title